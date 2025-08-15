Conavi 2025: ¿dónde consultar si quedé seleccionado en el programa Vivienda para el Bienestar?; esto se sabe

El Programa de Vivienda para el Bienestar dio inicio a su registro el pasado 12 de agosto. Para ello, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano instaló 58 módulos de registros a través de 20 entidades federativas de la República.

El Programa de Vivienda para el Bienestar es una estrategia del Gobierno de México, implementada por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), que tiene el objetivo de garantizar el derecho a una vivienda adecuada para las personas que más lo necesitan. Este nuevo programa priorizará a quienes viven en condiciones de alta marginación, a indígenas o a quienes cuentan con carencias sociales.

Conoce dónde consultar si fuiste seleccionado en el programa de Vivienda para el Bienestar de la Conavi. Foto: Imagen creada con IA

El registro se está realizando de manera presencial en los módulos correspondientes. Para realizarlo, debes:

Asegurarte de cumplir con los criterios de elegibilidad y requisitos.

Residir en uno de los polígonos de atención prioritaria.

Acudir al módulo en la fecha y horario señalado en la convocatoria.

¿Dónde consultar si eres seleccionado en el Programa de Vivienda para el Bienestar?

El proceso de selección estará dividido en dos etapas. Si resultas seleccionado se te contactará vía telefónica para programar una visita domiciliaria. En caso de que no se te localice a la primera, se realizará un segundo intento, sin embargo, en caso de que no se pueda establecer contacto contigo, no será posible continuar con el proceso.

Durante esta visita, el programa recabará información adicional y deberás entregar documentación complementaria, la cual se te indicará con anticipación.

Resultados finales

Una vez terminada la fase de visitas a domicilio, la Conavi analizará la documentación e información proporcionada por los participantes y determinará el listado final de personas beneficiarias.

Los resultados finales se publicarán en:

El sitio web: www.gob.mx/conavi

Lugares estratégicos del polígono de atención correspondiente.

En caso de que la demanda supere la capacidad de atención, la Conavi realizará un sorteo para definir el padrón, y si es necesario, evaluará la posibilidad de realizar una segunda etapa en la zona.

Una vez que sea aprobado el subsidio, se formalizará mediante la firma de instrumentos y documentos jurídicos entre la Conavi y las personas beneficiarias.

