Tren Maya pierde el rumbo; los mejores memes que se adueñaron del volante tras su descarrilamiento

El Tren Maya volvió a ser tendencia en redes sociales tras un nuevo incidente en Yucatán. Este martes 19 de agosto se informó que uno de los vagones se descarriló en la estación Izamal, ubicada en el tramo 3 que conecta Calkiní, Campeche, con Izamal, Yucatán.

De acuerdo con un comunicado emitido en la cuenta del Tren Maya, a las 13:48 horas el tren número 304, con ruta Cancún–Mérida, presentó un percance cuando ingresaba a baja velocidad a los andenes de la estación Izamal. Las autoridades confirmaron que no hubo personas heridas ni fallecidas.

Tras el descarrilamiento, se aplicaron los protocolos de seguridad y los pasajeros fueron trasladados a sus destinos en autobuses proporcionados por la empresa operadora.

Los mejores memes que dejó el descarrilamiento del Tren Maya

La confirmación de que no hubo lesionados permitió que los usuarios en redes sociales dieran paso al humor. Memes, videos y publicaciones inundaron plataformas como X y Facebook, donde algunos internautas ironizaron sobre los responsables del descarrilamiento y usaron inteligencia artificial para generar imágenes en las que aparecían personajes políticos como el expresidente Felipe Calderón o figuras del Partido Acción Nacional colocando piedras en las vías del tren.

Otros usuarios, en cambio, señalaron los riesgos de seguridad para quienes viajan en este medio de transporte, ya que hubo comentarios que cuestionaron la operación y el mantenimiento de la obra, así como el impacto de estos percances en la confianza de los pasajeros, pues éste se suma a otros percances previos en la operación del Tren Maya. A continuación te dejamos los mejores.

Los mejores memes que dejó el descarrilamiento del Tren Maya. Foto: Captura de pantalla

