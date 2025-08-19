Más Información

Convocan en redes a ingreso masivo de mujeres trans al Metro de CDMX; protesta surge tras denuncia de discriminación

Convocan en redes a ingreso masivo de mujeres trans al Metro de CDMX; protesta surge tras denuncia de discriminación

Salinas Pliego reacciona al descarrilamiento del Tren Maya en Yucatán; “¿y cuál es la sorpresa?”, dice

Salinas Pliego reacciona al descarrilamiento del Tren Maya en Yucatán; “¿y cuál es la sorpresa?”, dice

INAPAM 2025: ¿Dónde encontrar los módulos de vinculación productiva?; inscríbete al programa para obtener hasta 14 mil pesos

INAPAM 2025: ¿Dónde encontrar los módulos de vinculación productiva?; inscríbete al programa para obtener hasta 14 mil pesos

Hijo de Yuya sorprende al realizarle entrevista a la influencer; video genera ternura en redes

Hijo de Yuya sorprende al realizarle entrevista a la influencer; video genera ternura en redes

Joven paga doble pasaje y niega dar su asiento en Trolebús de CDMX; video causa indignación en redes

Joven paga doble pasaje y niega dar su asiento en Trolebús de CDMX; video causa indignación en redes

Un nuevo tropiezo afectó al , proyecto emblemático del sexenio. Este martes 19 de agosto, uno de los vagones del tren se descarriló en la estación de Izamal, en el estado de Yucatán. Hasta el momento, no se reportan heridos ni fallecidos.

De acuerdo con un comunicado oficial publicado en la cuenta del Tren Maya, a las 13:48 horas, el tren número 304, con ruta de Cancún a Mérida, sufrió un percance al ingresar a baja velocidad a los andenes de la estación.

Tras el incidente, se activaron los protocolos de seguridad para los usuarios, quienes resultaron ilesos y fueron trasladados a sus destinos en autobuses proporcionados por la empresa operadora.

Lee también:

Salinas Pliego reacciona al descarrilamiento del Tren Maya en Yucatán

Ante ello, por medio de redes sociales comenzaron a circular videos del evento, lo que provocó varias reacciones de usuarios y figuras públicas. Entre ellos se encuentra el empresario Ricardo Salinas Pliego, quien compartió una publicación del periodista Carlos Loret de Mola. En ella, de manera irónica, expresó que no le sorprendía el suceso, ya que había sido advertido anteriormente.

"El tren se descarriló, ¿y cuál es la sorpresa? Ya lo habían advertido: 'Ya cuando se descarrile el tren, pues ahí ya va a ser otro pedo'", escribió.

Asimismo, el magnate agregó que la situación podría resolverse con una inversión adicional y destacó que no hubo personas afectadas, dado que el tren opera sin pasajeros en ese tramo.

"Gracias a Dios que siempre va solo y no hubo heridos ni gente afectada", expresó.

Lee también:

No es la primera vez que el Tren Maya se descarrila

Cabe destacar que este pronunciamiento no es aislado, ya que el "tío Richie" ha señalado en múltiples ocasiones que considera al Tren Maya un proyecto con dificultades económicas y ambientales durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Esto debido a que no es la primera vez que uno de los vagones del Tren Maya presenta fallas que comprometen su funcionamiento y seguridad.

Cabe recordar que el 25 de marzo de 2024, un vagón del tren se descarriló al llegar a la estación de Tixkokob, Yucatán, debido a lo que se describió como una "interrupción del flujo sobre la vía". El incidente fue registrado oficialmente por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) - hoy Defensa- institución responsable de la operación de este tramo ferroviario.

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses