Salinas Pliego y Chumel Torres reaccionan a facturas de las vacaciones de Andy López Beltrán en Tokio; esto dijeron

Desde Ayotzinapa hasta Palestina; este es el mapa de antimonumentos en CDMX

¡Atención estudiante! Ya puedes consultar los resultados de ingreso a la UNAM y el IPN; así puedes checarlos

Sarampión, viruela, varicela y escarlatina: ¿cuáles son sus diferencias, síntomas y causas?; descúbrelo aquí

“Tu legado rindió frutos”; usuarios de Wplace homenajean en píxeles a Homero Gómez, defensor de la mariposa monarca

El pasado 17 de agosto, el portal Aristegui Noticias reveló que , secretario de Organización de Morena, se hospedó durante 14 días en la habitación 3205 del hotel The Okura Tokyo, catalogado como uno de los tres más prestigiosos de Japón.

Durante su estancia, habría desembolsado más de 47 mil pesos en cenas, mientras que el costo total del viaje, equivalente a dos semanas de vacaciones, ascendió a 177 mil pesos.

Cabe mencionar que, las facturas obtenidas por dicho medio, contradicen la carta difundida por el morenista el 5 de agosto, en la que aseguró haber viajado en aerolíneas comerciales y haber pagado únicamente 7 mil 500 pesos por noche de alojamiento.

Salinas Pliego y Chumel Torres reaccionan a facturas de las vacaciones de Andy López Beltrán

Luego de las revelación de las facturas, el empresario y el conductor Chumel Torres no dejaron pasar la oportunidad de opinar sobre el tema.

El fundador de Grupo Salinas aseguró que los políticos de Morena “son cómplices del crimen organizado”.

“Los políticos del @PartidoMorenaMx son cómplices del CRIMEN ORGANIZADO, mentirosos, traidores a la patria, corruptos, saqueadores del dinero del pueblo (al que tienen muerto de hambre) e ineptos para todo”, expresó.

Por su parte, el comunicador utilizó el evento Supernova Strikers para bromear sobre el tema. “Si sigue con estos gustitos, el próximo año boxea con los youtubers para acabar de pagar…”.

