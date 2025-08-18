¡Atención estudiante! Ya puedes consultar los resultados de ingreso a la UNAM y el IPN; así puedes checarlos

Este año se llevó a cabo la primera edición del nuevo proceso de asignación al nivel medio superior, mediante la aplicación del examen ECOEMS en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum eliminará el examen general de ingreso a la preparatoria, la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (COMIPEMS) se sustituyó por el Espacio de Coordinación Media Superior (ECOEMS), con la finalidad de ingresar a las preparatorias y planteles de CCH de la Universidad Nacional Autónoma de México y a los CECyT del Instituto Politécnico Nacional.

De esta forma, el pasado mes de junio se aplicaron las pruebas de admisión ECOEMS 2025 en línea correspondientes, donde cerca de 270 mil aspirantes rindieron su examen de admisión a la UNAM o el IPN.

Lee también: Examen ECOEMS 2025: ¿cuándo y dónde consultar los resultados de ingreso a la UNAM o el IPN?

CCH Plantel Vallejo. Foto: Archivo/EL UNIVERSAL

¿En dónde y a qué hora se podrán consultar los resultados?

La fecha oficial para la publicación de los resultados es el 19 de agosto, sin embargo, estos podrán consultarse desde la noche o un poco antes de la medianoche del día lunes 18 de agosto, específicamente alrededor de las 22:00 horas.

Para conocer si fuiste aceptado en alguno de los planteles de ambas instituciones de educación, deberás ingresar a la plataforma digital oficial de Mi Derecho, Mi Lugar: https://www.miderechomilugar.gob.mx/

Lee también: ECOEMS 2025: ¿cómo consultar los resultados de ingreso a la UNAM o IPN?; conoce el paso a paso

Captura de pantalla del portal oficial para consultar los resultados del Examen ECOEMS 2025. Foto: Sitio web miderechomilugar.gob.mx

¿Cómo consultar los resultados del examen ECOEMS?

Para consultar tus resultados del examen ECOEMS 2025 y conocer si fuiste seleccionado en alguno de los planteles de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) o del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) de la UNAM; así como en alguno de los plateles del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) del IPN, sigue las siguientes indicaciones:

Ingresa al sitio web oficial: https://www.miderechomilugar.gob.mx/ Consulta la Gaceta Electrónica de Resultados (único documento en el cual se publicarán los resultados)

Además, si quieres conocer lo resultados individuales del proceso de asignación, puedes hacerlo a través de la misma plataforma digital, utilizando solamente tu número de folio y la CURP (tal como aparecen en el comprobante de registro).

Por otro lado, el ECOEMS, también enviará los resultados a cada aspirante mediante el correo electrónico, tanto para la cuenta que generó el sistema de registro como al correo que se asignó.

Egresados de la secundaria deberán presentar el examen ECOEMS, nuevo esquema de evaluación para ingresar a nivel medio superior en la UNAM o el IPN. Foto: Archivo | El Universal

También te interesará:

Astronauta de la NASA capta imágenes de un extraño “chorro gigante” sobre México y EU; ¿qué se sabe?

¿Cuáles son los 10 mejores lugares pet-friendly para visitar con tu perro en la CDMX?; esto dice la IA

Beca Rita Centina 2025: ¿cuándo inicia el próximo registro y cómo se podrá realizar?; aquí te lo decimos

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm