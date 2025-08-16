¿Cuáles son los 10 mejores lugares pet-friendly para visitar con tu perro en la CDMX?; esto dice la IA

Cada vez es más común ver a perros –y otras mascotas– acompañando a sus dueños en espacios públicos, como centros comerciales, restaurantes, tiendas, entre otros.

Ante esta tendencia, muchos lugares se han visto en la necesidad de convertirse en “pet-friendly”. Cada día las ciudades abren y modifican espacios para volverlos apropiados y amigables con los compañeros peludos de toda la gente.

Si amas salir con tu “lomito”, conoce los 10 mejores lugares pet-friendly en la Ciudad de México, donde tu compañero peludo y tú podrán encontrar diversión y pasar un buen rato.

Lee también ¿Cuáles son las mejores películas de terror de la historia?; esto dice la IA

Mascotas en CDMX. Foto: AFP

¿Cuáles son los 10 mejores lugares pet-friendly para visitar con tu perro en la CDMX según la IA?

De acuerdo con el chatbot de inteligencia artificial, ChatGPT, impulsado por la empresa OpenAI, estos son los 10 mejores sitios para visitar con tu peludito en la CDMX:

1. Parque Mundo Canino (Bosque de Tláhuac)

El parque para perros más grande de la CDMX, ideal para soltarse y jugar con seguridad. Con más de 5 000 m², zonas separadas por tamaño y futura infraestructura veterinaria.

2. Parque Canino Gandhi (Chapultepec)

Muy cerca del Museo de Antropología, este espacio cuenta con juegos para perros y exige identificación del perro vía collar y RUAC.

3. Parque La Mexicana (Santa Fe)

Moderno y extenso, con jardines caninos, áreas sin correa, juegos, bebederos, zonas de restauración pet-friendly; el parque ofrece infraestructura accesible y un ambiente muy completo.

Lee también Huracán Erin sube a categoría 5; ¿cuál es el pronóstico de su trayectoria y qué estados afectará?

Parque La Mexicana, en Santa Fe. Foto: Sitio oficial del Parque La Mexicana

4. Parque México (Condesa)

Icono urbano de estilo art déco, cuenta con una zona canina cercada para distintos tamaños. Bebederos, mucha sombra y ambiente ideal para socializar.

5. Parque España (Condesa)

A pocos pasos del Parque México, este lugar tiene su propia área canina y un pequeño lago artificial. Muy tranquilo y pintoresco.

6. Bosque de San Juan de Aragón

Dentro del bosque, este parque cuenta con rampas, túneles y espacio seguro para soltar correa, ideal para que tu perro corra y juegue libremente.

Lee también Supernova Strikers 2025: ¿cómo surgió la rivalidad entre Alana Flores y Gala Montes?; conoce la historia

Bosques de San Juan de Aragón. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

7. Parque Manuel Gamio (Iztapalapa)

El primer parque para perros en Iztapalapa, equipado con bebederos, obstáculos y áreas seguras para jugar.

8. Parque Adolfo López Mateos (Tlalnepantla, Edo. Mex)

Amplia zona de recreo canino con albercas, resbaladillas, rampas y zonas de descanso para los dueños. Está ubicado en la zona metropolitana de la CDMX.

9. Parque Las Américas (Narvarte, Benito Juárez)

Zona bien equipada con bancas, juegos, bebederos y ambiente ideal para socializar. Perfecto para dueños primerizos.

10. Parque Ecológico de la Ciudad de México

Hogar de senderos, ciclovías, mariposario y vegetación abundante: una gran opción si prefieres paseos naturales con tu perro.

Lee también Descuentos con INAPAM; ¿hay ofertas con la credencial en Walmart? Esto se sabe

Recomendaciones útiles para tu salida:

Varios de los lugares mencionados son ideales para combinar caminatas, socialización perruna, descanso y hasta comida para ti y tu lomito, sólo recuerda pasear con precaución y medidas de seguridad.

Algunos tips útiles son:

Lleva siempre correa , agua , y bolsas para desechos.

, , y para desechos. Recuerda que en varios lugares, el uso de correa es obligatorio fuera de áreas caninas.

Verifica los horarios , pues algunos parques cierran temprano o varían según el día.

, pues algunos parques cierran temprano o varían según el día. Nunca dejes a tu mascota sola o sin vigilancia: esto puede evitar accidentes que involucren a tu lomito o a otras personas y animales.

o sin vigilancia: esto puede evitar accidentes que involucren a tu lomito o a otras personas y animales. Mantente atento .

. Revisa el clima y toma precauciones para proteger a tu mascota de condiciones extremas.

*Esta nota fue creada con asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión de un periodista del Grupo de EL UNIVERSAL.

También te interesará:

¿Quién era Kseniya Alexandrova?; muere Miss Universo Rusia a los 30 años tras accidente automovilístico

Plaza Mítikah: desde tala de árboles hasta balacera; así han sido las polémicas del centro comercial de CDMX

Marianne Gonzaga da primeras palabras tras salir de prisión; narra reencuentro con Valentina Gilabert

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu/aosr