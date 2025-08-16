Más Información

Examen ECOEMS 2025: ¿cuándo y dónde consultar los resultados de ingreso a la UNAM o el IPN?

Examen ECOEMS 2025: ¿cuándo y dónde consultar los resultados de ingreso a la UNAM o el IPN?

Huracán Erin sube a categoría 5; ¿cuál es el pronóstico de su trayectoria y qué estados afectará?

Huracán Erin sube a categoría 5; ¿cuál es el pronóstico de su trayectoria y qué estados afectará?

Supernova Strikers 2025: ¿cómo surgió la rivalidad entre Alana Flores y Gala Montes?; conoce la historia

Supernova Strikers 2025: ¿cómo surgió la rivalidad entre Alana Flores y Gala Montes?; conoce la historia

Descuentos con INAPAM; ¿hay ofertas con la credencial en Walmart? Esto se sabe

Descuentos con INAPAM; ¿hay ofertas con la credencial en Walmart? Esto se sabe

Así puedes diferenciar distintas picaduras de insectos en tu piel; evita alergias este verano

Así puedes diferenciar distintas picaduras de insectos en tu piel; evita alergias este verano

Este sábado, el informó sobre la presencia de una zona de baja presión en el Atlántico, frente a la costa este de Estados Unidos, con probabilidad del 10% para desarrollo ciclónico en los próximos días.

De acuerdo con información de el SMN, el huracán se intensificó rápidamente hasta llegar a la categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson, convirtiéndose en un evento meteorológico "catastrófico".

La presencia de este fenómeno amenaza con lluvias intensas, inundaciones repentinas junto a deslizamientos de tierra. No obstante, no representa hasta el momento un peligro para el territorio nacional.

Lee también:

Se espera que 'Erin' siga fortaleciéndose durante el fin de semana. Foto: Centro Nacional de Huracanes (NHC) / Redes (Conagua)
Se espera que 'Erin' siga fortaleciéndose durante el fin de semana. Foto: Centro Nacional de Huracanes (NHC) / Redes (Conagua)

¿Cuál será la trayectoria de Erin?

Actualmente el huracán se localiza a 1,930 kilómetros al noreste de Cabo Catoche en Quintana Roo y continúa su trayectoria hacia la zona del Caribe, posicionando su centro a 170 kilómetros al norte de la isla de Anguila en el archipiélago de Antillas Menores y a 375 kilómetros de Puerto Rico.

Erin presenta vientos máximos sostenidos de 257 kilómetros por hora, mientras avanza por el Atlántico, con rachas de 275 kilómetros por hora, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

La Comisión Nacional del Agua detalló que el SMN mantiene en vigilancia el movimiento y la actividad del fenómeno natural, mientras este se desplaza hacia el oeste con una velocidad de 28 kilómetros por hora.

Lee también:

¿Qué estados del país se verán afectados por Erin?

La tormenta tropical 'Erin' surgió a principios de semana, el lunes pasado, y se convirtió rápidamente en huracán, durante el viernes 15 de agosto.

Finalmente, debido a su distancia y trayectoria, el huracán categoría 5 no representa un peligro inminente en este momento para los estados del territorio mexicano.

Sin embargo, según la trayectoria pronosticada, se espera que el centro del huracán se desplace al norte de las islas de Sotavento del Norte, las Islas Vírgenes Británicas y Puerto Rico durante el fin de semana, según con la información proporcionada por el NHC.

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses