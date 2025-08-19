Joven paga doble pasaje y niega dar su asiento en Trolebús de CDMX; video causa indignación en redes

Más Información

En circula un video sobre un joven que niega dar un asiento, luego de argumentar que pagó doble pasaje para su mochila en el Trolebús de la Ciudad de México.

Por medio de la plataforma X, el medio ADN40 compartió el video que ha causado indignación entre internautas.

Joven paga doble pasaje y niega dar su asiento en Trolebús

“No estoy diciendo que sea pudiente, sólo estoy diciendo que al acercarme a la unidad le indique a la conductora que iba a pagar doble, justo para hacer uso de los dos (asientos)”, respondió el joven.

La situación escaló rápidamente cuando personal del lugar se acercó a dialogar con él, mientras ellos argumentaban con “es un servicio público” y que quitará su mochila, él pidió una copia del reglamento: “claro, no tengo ningún problema con que vayamos con el juez Cívico, para determinar la situación”.

Al final del video la chica logró tener el asiento, mientras que el joven argumentó: “esto es una total violación a mis derechos, ¿si entiende que no hay un reglamento expreso que prohíbe eso?”.

