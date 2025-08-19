¿Quién era Ariela "La Langosta"?; influencer dominicana fue asesinada a balazos en Nueva York

La madrugada del 17 de agosto de 2025, Ariela “La Langosta”, influencer dominicana de 29 años, perdió la vida en un tiroteo en Mount Vernon, Nueva York.

Su asesinato ha generado conmoción entre sus seguidores, amigos y colegas de la escena nocturna, mientras las autoridades continúan investigando el caso y detuvieron a su pareja sentimental como parte de las pesquisas.

La policía confirmó que el cuerpo se encontró en el asiento del copiloto del vehículo, estacionado cerca de Cross County Parkway, en Mount Vernon. A su lado estaba un hombre que salió ileso del ataque y que también fue interrogado por las autoridades.

Su figura trascendió el ambiente de los clubes nocturnos. Ariela participó en videoclips musicales y fue parte del elenco en la producción del rapero Tekashi 6ix9ine para la canción “WAPAE”. Foto: Captura de pantalla en Instagram

La trayectoria de una figura querida en redes y la vida nocturna

Ariela comenzó a ganar notoriedad en marzo de 2018, cuando abrió su cuenta de Instagram dedicada a la moda, la música y la vida nocturna de Nueva York. Su estilo llamativo y su habilidad para bailar le permitieron sumar rápidamente miles de seguidores, hasta superar el medio millón en pocos años.

Además de su faceta como influencer, trabajó como bailarina en reconocidos clubes de la ciudad, entre ellos el Mermaids Gentlemen’s Club, el Taboga Room y el Opus Lounge, este último fue uno de los lugares que le dedicó un emotivo mensaje tras confirmarse su muerte:

“Hoy la vida nocturna pierde un ángel. Con inmensa tristeza despedimos a nuestra gran amiga y compañera de tantos años, Ariela. Su luz, su alegría y su compañía siempre fueron parte de nuestros mejores momentos, dentro y fuera del Opus Lounge”.

Su figura trascendió el ambiente de los clubes nocturnos. Ariela participó en videoclips musicales y fue parte del elenco en la producción del rapero Tekashi 6ix9ine para la canción “WAPAE”. El propio artista la calificó tras su muerte como la “reina de Nueva York” y expresó su dolor en redes sociales.

La influencia de Ariela también se reflejó en su cercanía con la comunidad latina en Estados Unidos, particularmente con jóvenes dominicanos que veían en ella un ejemplo de perseverancia y carisma.

Además de su faceta como influencer, trabajó como bailarina en reconocidos clubes de la ciudad, entre ellos el Mermaids Gentlemen’s Club, el Taboga Room y el Opus Lounge, este último fue uno de los lugares que le dedicó un emotivo mensaje tras confirmarse su muerte. Foto: Captura de pantalla en Instagram

Los últimos momentos de Ariela

De acuerdo con medios locales, como el Ney York Post, Ariela había asistido a una fiesta en el club Ikon, en Manhattan, donde trabajaba como mesera de forma esporádica. Tras salir del lugar, se dirigía a su residencia en compañía de otras personas cuando ocurrió el ataque armado.

La policía de Mount Vernon catalogó el hecho como una “muerte sospechosa” y aseguró que se desplegó un operativo especial para esclarecer lo sucedido. Una de las principales líneas de investigación es la relación de Ariela con Nata Cartier, identificado como su pareja sentimental, quien fue detenido para interrogatorio. Hasta ahora, no se le han imputado cargos formales, pero su testimonio forma parte clave de la investigación.

El vehículo en el que se encontraba la influencer presentaba un costado con vidrios rotos y decenas de impactos de bala, lo que revela la violencia del ataque. El escenario refuerza la teoría de un ataque directo y planeado, aunque las autoridades aún no descartan otras posibles causas.

