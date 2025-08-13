Karina, exmodelo de Stock Models, presume rehabilitación tras caer en las drogas; videos de TikTok suman millones de vistas

Hace aproximadamente nueve meses, Karina, exmodelo de Stock Models, se volvió viral al relatar su transición de la fama a la indigencia y el consumo de drogas.

Hoy, gracias a su rehabilitación y al apoyo de su hijo, regresa a las redes mostrando un cambio radical que ha conmovido a millones de personas.

Tras una serie de tragedias personales, hoy enfrenta la indigencia y una vida marcada por la adicción en las calles de Medellín. Foto: Captura de pantalla

De las pasarelas a la indigencia

Karina, quien inició su carrera como modelo desde los 15 hasta los 25 años, se volvió viral luego de que en un video de TikTok cómo su vida dio un giro drástico tras una desilusión amorosa que la llevó al consumo de drogas. A pesar de hablar siete idiomas, tener tres nacionalidades y estudios en economía, Karina se encontró sobreviviendo en las calles, situación que la hizo objeto de atención masiva en redes sociales. Su testimonio capturó la empatía de los usuarios, quienes se sintieron conmovidos por la historia de desamor, pérdida y adicción que relató con honestidad.

El hijo de Karina, Juan Antonio, decidió crearle una cuenta de TikTok para apoyarla durante su rehabilitación.

Según explicó, el objetivo era que cuando su madre se recuperara, tuviera un proyecto de vida y medios para sostenerse. “Lo hice para que cuando mi mamá se recupere tenga de qué vivir”, comentó, aclarando que muchas personas en recuperación regresan a las drogas por falta de actividad y apoyo laboral.

¡Irreconocible! Karina, exmodelo de Stock Models, presume rehabilitación tras viralizarse; videos suman millones de vistas Foto: Captura de pantalla en TikTok

Un proceso de rehabilitación y transformación

Después de casi nueve meses desde su viralización, Karina volvió al ojo público a través de la cuenta que le creo su hijo, mostrándose fresca, arreglada y con una transformación radical. En sus videos, habla de los primeros días de rehabilitación, el aumento de peso por los medicamentos y los retos físicos y emocionales que enfrentó. Destacó la importancia del apoyo familiar, la constancia y la disciplina para reconstruir su vida.

Karina relató: “Mi vida era como una película en blanco y negro, cada día era una lucha. Las drogas me prometían un escape, pero solo me encerraban más en la oscuridad. Pasé más de seis meses en rehabilitación, hubo días muy difíciles, pero poco a poco empecé a ver un rayo de luz”. Agregó que cada repetición y cada gota de sudor en el gimnasio era un recordatorio de dónde venía y hacia dónde quería ir.

La recuperación, dijo, no fue un castigo, sino una oportunidad de sanar y reencontrarse consigo misma. Su enfoque se centró en la construcción de fuerza mental, disciplina y amor propio, con el apoyo constante de sus hijos. Hoy se siente más fuerte, libre de drogas y con ganas de compartir su historia para inspirar a quienes enfrentan situaciones similares.

De las pasarelas a la recuperación: una mujer que enfrentó la adicción y hoy comparte su renacer. Foto: Captura de pantalla en TikTok

El impacto en redes sociales

Los videos de Karina han sumado más de 12 millones de vistas, y los comentarios de los usuarios reflejan admiración y emoción.

Muchos destacan el apoyo de su hijo, la fortaleza de Karina y su voluntad de cambiar. Mensajes como “Que hermosa Ingrid Karina, Dios te bendiga a ti y a tu hijo” o “Señora Ingrid Karina, usted puede” demuestran el afecto y la admiración del público.

La historia de Karina muestra que la recuperación es posible cuando existe determinación, apoyo familiar y voluntad de cambiar, y que las segundas oportunidades pueden convertirse en un camino de renacimiento personal.

