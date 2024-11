Hijo de exmodelo de Stock Models crea cuenta de TikTok en apoyo a su mamá; “para que tenga de qué mantenerse”

Karina, exmodelo de Stock Models, se ha convertido en el centro de atención de redes sociales tras aparecer en un video de TikTok, relatando los difíciles momentos que enfrenta.

En el video, Karina relató su transición de las pasarelas a la indigencia, capturando la atención de miles de usuarios con su conmovedor testimonio sobre el desamor, la pérdida y la adicción.

“Mi nombre es Karina. Fui modelo desde los 15 años hasta los 25”, explicó la mujer, evocando con nostalgia una vida que parecía llena de oportunidades. En sus palabras, se reveló la historia de una mujer que habla siete idiomas, tiene tres nacionalidades, y estudios en economía, pero que hoy sobrevive en las calles tras una fuerte desilusión amorosa que la llevó al consumo de drogas.

@andreiitha_moreno9 Increíble la historia de esta princesa fue Modelo de Stock Model 😱😱 ♬ sonido original - Andreiitha Moreno ♥️

Hijo de exmodelo de Stock Models crea cuenta de TikTok en apoyo a su mamá

Por lo anterior, Juan Antonio, hijo de la exmodelo, decidió crearle una cuenta en TikTok para que “cuándo ella se recupere tenga de qué vivir”.

En las publicaciones realizadas hasta el momento explicó que le creó ese perfil a su madre y las razones: “Soy Juan Antonio, el hijo de Ingrid Karina, y le creé esta cuenta hasta que ella tenga celular y pueda manejarla”, dijo.

“Quería aclararles algunas dudas. He leído muchos comentarios y en varios de ellos me preguntan por qué cree esta cuenta (de TikTok). Lo hice para que cuando mi mamá se recupere tenga de qué vivir. Muchos adictos cuando se recuperan vuelven a las drogas porque no tienen nada que hacer y nadie que les dé trabajo”, explicó Juan Antonio.

Hasta el momento, el video cuenta con 9.3 millones de reproducciones y más de 500 mil “likes”.

