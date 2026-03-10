"Punch", el macaco japonés bebé que se volvió viral a mediados de febrero, ha conquistado al mundo con su conmovedora historia. La variedad de imágenes de él, en las que sostiene y encuentra refugio en su peluche de orangután, han alcanzado cada rincón de las redes sociales.

Este monito, que nació el pasado 26 de julio de 2025 en el Zoológico de Ichikawa en Japón, fue rechazado por su madre de bebé. Tuvo que ser retirado de las instalaciones, criado por cuidadores durante sus primeros meses de vida y recientemente, reintroducido a la colonia de macacos en el zoológico, donde sigue aprendiendo a adaptarse y está en el proceso de ser aceptado por los demás integrantes.

Su historia ha generado la venta masiva de boletos en el recinto, convirtiéndose en toda una atracción turística para la ciudad y el país. Sin embargo, especialistas y profesionales, han comenzado a cuestionarse los pros y contras de la viralidad y la exposición mediática en casos que involucran a este tipo de animales.

Punch, el mono viral en redes sociales / Foto: Especiales

¿Por qué la popularidad de Punch podría fomentar el tráfico ilegal de especies?

Jesús Tomás Espinoza Vega, académico de la FES Cuautitlán, comentó en un artículo de la Revista UNAM Global, que si bien, la exposición mediática y popularidad de Punch, permite que las personas se interesen por la naturaleza y quieran aprender sobre él y su especie, también puede tener consecuencias negativas que afectan a la biodiversidad.

Cuando un animal se vuelve viral, muchas personas pueden percibirlo como algo tierno, novedoso y atractivo, lo que puede causar que el deseo de tener un ejemplar similar como mascota, aumente.

Estas situaciones pueden fomentar el tráfico ilegal de especies silvestres, lo que es un problema que afecta gravemente a la biodiversidad.

La organización animalista lanzó un contundente crítica contra el zoológico que alberga a Punch, el mono bebé viral que carga con su peluche. Foto: AFP

El artículo de la UNAM revela que, aunque no existen cifras exactas del tráfico ilegal de los macacos japonenes, "se estima que en México, de 2010 a 2019, 946 primates fueron extraídos de la naturaleza cada año para el comercio de animales de compañía”, según un estudio publicado por la editorial académica Brill.

Espinoza Vega recalca en la lectura que, aunque en imágenes y videos pueda parecer un animal de compañía tierno, amigable y agradable, los macacos japoneses son al final animales salvajes y pueden reaccionar de manera agresiva o tener comportamientos impredecibles si se sienten amenazados.

Además de que estas "adopciones" de animales salvajes como mascotas ayudan a que se propague la transmisión de enfermedades entre humanos y animales, lo que representa un riesgo para la salud pública.

Un pequeño macaco japonés abandonado al nacer en el zoológico de la ciudad de Ichikawa, y que desde entonces no se separa de un peluche que se ha convertido en una madre improvisada, ha conquistado la atención del público en Japón y de las redes sociales. EFE/ Zoológico De La Ciudad Japonesa De Ichikawa

