Declaración anual 2026: ¿quiénes están obligados a presentar su reporte ante el SAT?; esto se sabe

¿Por qué la popularidad de “Punch” podría fomentar el tráfico ilegal de especies?; académico de la UNAM responde

Influencer Tammy Parra visita al mono “Punch” y su reacción se viraliza; “salí llorando”

Salinas Pliego reacciona a investigación de EL UNIVERSAL sobre pagos de eventos de precampaña de Adán Augusto; esto dijo

LEGO anuncia nuevo set de Mario Kart inspirado en Luigi; ¿cuándo y dónde adquirir la pieza de colección?

El mundo de las carreras virtuales y la construcción se vuelven a unir, pues la compañía danesa, y Nintendo anunciaron el lanzamiento de su nueva colaboración, un set inspirado en el universo de Mario Kart, con Luigi como protagonista.

La noticia se dio este 10 de marzo, como una de las novedades por la conmemoración del Día de Mario Bros. 2026, también conocido como MAR10 Day.

Nuevo set Mario Kart: Luigi y Mach 8. Foto: LEGO
¿Cuándo y dónde adquirir el nuevo set de LEGO inspirado en Luigi y Mario Kart?

Ambas empresas anunciaron que el nuevo set “Mario Kart: Luigi & Mach 8” estará disponible a partir del 1 de abril de este año.

Esta pieza se une a la línea de Super Mario x LEGO, y complementa la figura lanzada previamente, inspirada en el personaje estelar del universo, Mario.

El set de colección, exclusivo para adultos mayores de 18 años, estará disponible para su compra desde la página oficial de LEGO: https://www.lego.com/es-mx.

Tendrá un precio de $4,299 pesos mexicanos, y aunque su lanzamiento oficial está programado para el 1 de abril, ya está disponible en la página a modo de preventa, reserva o preorden.

¿Qué incluye el set LEGO Mario Kart: Luigi?

El set "Mario Kart: Luigi & Mach 8", es un nuevo artículo de colección, pensado para adultos, pues cuenta con 2 mil 234 piezas.

Incluye una figura de Luigi articulada, dirección funcional, escape con llamas giratorias y un soporte de exhibición para ángulos dinámicos en pleno derrape, con la capacidad de hacer rodar el kart hacia adelante fuera del soporte.

Esta colaboración complementa el set lanzado previamente, inspirado en Mario. Foto: LEGO
