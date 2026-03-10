Cada 10 de marzo las y los amantes de los videojuegos celebran al personaje más famoso de la industria, que ha marcado generaciones enteras y hasta la fecha, sigue innovando: Mario.

Esta ocasión es conocida como el Día de Mario Bros. o Mario Day en el mundo gamer, y surgió por el divertido efecto visual que genera la abreviatura del día en inglés, March 10, reducida a "MAR10".

Con el paso de los años, la conmemoración ha sido adoptada por Nintendo, como un día para celebrar a su icónico personaje. Actualmente, la empresa japonesa usa el MAR10 Day para anunciar lanzamientos, novedades, ofertas y promociones relacionadas al universo virtual del plomero más conocido en todo el mundo.

Lee también Mattel lanza Monster High inspirada en Coraline; ¿cuánto costará y dónde adquirir la muñeca edición limitada?

Cada 10 de marzo se celebra el Día de Mario Bros. Foto: Nintendo

¿Cuál es el origen de Mario de Nintendo?

El origen del icónico personaje del universo de Nintendo mezcla la creatividad, las limitaciones técnicas y un poco de improvisación.

De acuerdo con una investigación de la Revista UNAM Global, Mario fue creado por el diseñador japonés Shigeru Miyamoto en 1981, durante el desarrollo del juego Donkey Kong.

En aquellos años, ya que los recursos de programación eran limitados, se dificultaba la creación de un personaje con una gran cantidad de detalles. Así que, al no poder dibujarle una boca, recurrieron a un prominente bigote acompañado de una nariz muy grande.

Lee también Chingu amiga lleva artesanías "mexas" a Corea del Sur; vende bolsas y alebrijes

Mario Bros. 1990. Foto: Nintendo

La gorra evitaba tener que animar el cabello. El bigote hacía más fácil ver la nariz y la cara con pocos píxeles y su overol ayudaba a distinguir los brazos del cuerpo, lo que permitía resaltar la función principal del personaje, que era saltar.

En sus inicios, el plomero era apodado Jumpman. El nombre de Mario surgió por un broma, pues Nintendo tenía almacenes en Estados Unidos y el dueño del edificio se llamaba Mario Segale. Según la historia difundida por la propia empresa, Segale fue a reclamar el pago de la renta, y el equipo decidió ponerle su nombre al personaje como broma, sin saber que se quedaría para siempre.

En 1985, se lanzó oficialmente el primer videojuego de Super Mario Bros., en el que aparecieron otros personajes característicos, como su hermano Luigi, las tuberías, la princesa Peach, entre otros.

Luigi, Princess Peach y Toad. Foto: Nintendo

Gran parte del éxito del personaje, y algo que cautiva a los millones de fanáticos de la franquicia es que Mario representa al estereotipo del héroe que rescata a la princesa. Sin embargo, lejos de ser un guapo caballero, es un obrero chaparrito, regordete y trabajador, extremadamente hábil para saltar.

La nueva película de Mario Bros. llegará a cines alrededor del mundo en primavera de 2026. Foto: The Super Mario Galaxy Movie

También te interesará:

Cuando la música también se viste; los outfits más icónicos de EDC México 2026

Historias de San Valentín; mientras otros celebran el romance, cirujana revela cómo encontró el amor más puro en el quirófano

¿Cada cuánto limpiar la arena de tu gato?; conoce cómo dejarla impecable

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu