Chingu amiga lleva artesanías "mexas" a Corea del Sur; vende bolsas y alebrijes

La creadora de contenido surcoreana Sujin Kim, mejor conocida por su apodo en redes sociales '' compartió en su canal de YouTube un nuevo proyecto en Corea del Sur, mostrando una vez más su interés por llevar y compartir un poco de la calidez de la cultura mexicana con el público asiático.

En esta ocasión, llevó algunas para vender en un pequeño puesto ambulante. Para ofrecerlas, la influencer anotó los nombres de los creadores, el tiempo que invirtieron en su elaboración, los materiales, los significados y las técnicas que se emplearon en su creación.

¿Cómo fue la venta de artesanías en Corea del Sur?

De acuerdo con la youtuber, los precios fueron establecidos por los mismos artesanos y productores localdes de México. "Son artesanías mexicanas hechas a mano completamente", explicaba a los posibles clientes curiosos que se acercaban a inspeccionar la mercancía.

La creadora de contenido busca compartir más de la cultura mexicana y apoyar a los artesanos locales. Foto: YouTube
Entre los objetos en venta figuraban bolsas de plástico tejidas a mano, textiles de chaquira, coloridas figuras de alebrijes, vasos de tequila y cantaritos de barro. Conforme los clientes se iban acercando, Sujin compartía su significado espiritual y cultural dentro de las tradiciones mexicanas.

La reacción del público coreano fue positiva, pues muchos visitantes adquirieron las piezas tras escuchar la historia detrás de ellas y su papel en la protección, la búsqueda de amor y los nuevos comienzos, mostrando el interés que puede generar el arte popular mexicano en otras culturas.

"Detrás de cada artesanía hay horas de dedicación, historia y tradición que muchas veces no recibe la atención que realmente merece", escribió la creadora de contenido. En Corea del Sur, bolsas similares a los modelos artesanales "de mercado" o "tianguis" rondan un costo que supera los 200 dólares.

Uno de los momentos más memorables fue cuando una pareja mexicana se acercó al puesto y con una sonrisa expresaron su gratitud al gesto de la influencer: "Muchas gracias por representar a nuestro país". Finalmente, la creadora de contenido contabilizó las ganancias adquiridas para donarlas, con un total de 7 mil 200 pesos.

Además, Sujin Kim detalló que su agencia está en busca de los artesanos que necesiten ayuda, para apoyarlos con la compra del material y algún monto económico adicional. "Voy a donar más para que los artesanos mexicanos puedan estar internacionalmente... Corea y México, ojalá que eso pase mucho más", admitió.

