La creadora de contenido surcoreana Suji Kim, mejor conocida por su apodo en redes sociales 'Chingu amiga', sorprendió una vez más a sus seguidores mexicanos. Esta vez, regresó a Corea del Sur para seguir compartiendo su cariño por la gastronomía mexicana con otros coreanos.

Mediante un video en su canal de YouTube, Suji compartió la tercera parte de su iniciativa por llevar un poco de la cultura mexicana al continente asiático. En esta ocasión, abrió un puesto de elotes y esquites en plena vía pública, en compañía del chef mexicano emergente 'Dan', quien se encargaba de adaptar cada platillo al paladar oriental.

No obstante, la venta se vio interrumpida un momento, cuando un elemento de seguridad se acercó al carrito de comida para cerciorarse de que la creadora de contenido contara con los permisos necesarios para establecer un comercio en la calle. Al confesar que no contaban con él, la persona les pidió que se retiraran y decidieron mover el carro al interior de un local.

Lee también: Alex Honnold, escalador profesional subirá rascacielos de Taiwán en vivo; ¿dónde y a qué hora ver?

La youtuber surcoreana instaló su propio puesto callejero de elotes asados y esquites preparados. Foto: Captura de pantalla YouTube

¿Cómo fue la venta de elotes y esquites?

Para lograr su meta de regalar 100 elotes preparados, la creadora de contenido se metió en su papel y lanzó fuertes pregones al aire: "¡Pásele, pásele!". Durante la primera hora, el puesto fue ignorado por los transeúntes, sin embargo, luego de un tiempo dos estudiantes de miradas curiosas decidieron detenerse a probar, lo que provocó que más clientes comenzaran a hacer una larga fila.

La reacción de sorpresa y entusiasmo de sus primeras clientas al dar el primer bocado, alegraron enormemente a Suji Kim. Cada pieza de maíz estaba previamente asada y preparada con mayonesa, queso, limón y picante. Algunos clientes miraban aterrados el chile en polvo antes de probar, mientras que otros estaban dispuestos a aceptar el reto culinario sin rechistar.

"Está bueno, le doy un 10 de 10", "Está dulce y picante", "Está delicioso", expresaban los clientes al morder los granos de maíz e incluso algunos pedían un segundo vaso de esquites. "Para mi esta comida es la mejor del mundo y quería que todos la probaran", compartió la creadora de contenido con dos clientas. Por otro lado, algunos comensales comparaban sabor con el de la sopa de arroz.

Lee también: Melanie Martínez presenta nuevo personaje 'Circle'; esto se sabe del regreso de la artista

La gastronomía "mexa" cruza las fronteras

Las reacciones de los surcoreanos al probar los elotes y esquites fueron en su mayoría positivas, pues, aunque algunos no lo demostraban en sus expresiones faciales, al poco tiempo regresaban por otro vaso o pieza de maíz.

Por su parte, cuando la creadora de contenido le preguntaba sobre su conocimiento sobre el país, muchos destacaron el idioma, el baile y el carácter apasionado, así como la comida, demostrando que la gastronomía mexicana llega hasta el otro lado del mundo.

En otras ediciones, Suji ha ofrecido todo tipo de alimentos inspirados en la cultura "mexa", como chilaquiles, tlayudas, tacos de chorizo, la refrescante agua de jamaica, la tradicional botana de chapulines y hasta la popularmente conocida "caguama". Además, en otras dinámicas ofreció dulces mexicanos y micheladas preparadas.

También te interesará:

¿Quién es "Daniel, Me Estás Matando", el dúo que dio concierto en metro Chabacano?

Investigadores nombran fósil de tiburón en honor al anime "Chainsaw Man"

¿México o IA?: así puedes identificar videos e imágenes hechos con inteligencia artificial

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm