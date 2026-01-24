Alex Honnold, escalador profesional subirá rascacielos de Taiwán en vivo; ¿dónde y a qué hora ver?

El escalador profesional Alex Honnold se propuso escalar en solitario el Taipei 101, uno de los rascacielos más altos del mundo, ubicado en Taipéi, capital de la isla de Taiwán. La estructura tiene una altura de 508 metros y cuenta con 101 pisos, sin cuerdas de apoyo, sin arnés de seguridad ni ningún equipo de protección.

El extremo desafío será transmitido en vivo a nivel internacional a través de una plataforma de streaming y ha generado expectación a nivel global, principalmente entre los aficionados de la adrenalina y el deporte, convirtiéndose en uno de los más arriesgados eventos deportivos del momento.

La ascensión por este imponente rascacielos presenta múltiples desafíos, entre ellos una superficie lisa y resbaladiza que incrementa el peligro y dificulta el agarre. Esta arriesgada maniobra pondrá a prueba la resistencia física y la destreza de Alex en un entorno urbano extremo, lejos de cualquier margen de error. "Será la escalada urbana más ambiciosa que he intentado", señaló Honnold.

Lee también: Trend viral de Rhode; así puedes hacer tu propia sesión de fotos con IA gratis

El evento será transmitido a nivel internacional a través de la plataforma de streaming Netflix. Foto: Netflix

¿Cuándo y dónde ver esta gran hazaña?

El reto será transmitido en vivo por la plataforma de Netflix, este sábado 24 de enero a las 19:00 horas (tiempo del centro de México), para más de 190 países. El evento 'Skyscraper Live' fue pospuesto por 24 horas, pues se tenía previsto en primer lugar para el viernes 23 de enero, no obstante, las malas condiciones climáticas de la isla asiática impidieron su ascensión por el rascacielos.

"Lamentablemente, está lloviendo en Taipéi ahora mismo, así que no podré escalar hoy. Pero me ha conmovido mucho todo el apoyo y los buenos deseos de la gente. Ojalá mejore el tiempo y tenga la oportunidad de escalar el hermoso Taipei 101. ¡Cruzo los dedos! Mañana a la misma hora", explicó Honnold a través de un mensaje en X, mostrando su disposición a cumplir su objetivo.

El debate generado en redes sociales está dividido, pues, mientras algunos realizan apuestas deportivas en torno al reto, otros ponen en tela de juicio la falta de responsabilidad y ética de Netflix, frente a su propuesta de trasmitir este tipo de actividades como un espectáculo televisivo más, ignorando los peligros inesperados y poniendo en riesgo la integridad física de una persona.

Lee también: Crocs lanza colaboración con LEGO; así se ve el modelo inspirado en el juego de bloques

¿Quién es Alex Honnold, el intrépido escalador?

Nacido en Sacramento, California, el 17 de agosto de 1985, Alex Honnold ha dedicado su vida a forjar una trayectoria legendaria en los deportes extremos, enfrentando algunos de los retos de escalada más exigentes del mundo. Su talento, dedicación, disciplina y audacia lo han consolidado como uno de los mejores escaladores de todos los tiempos.

Su trabajo consiste principalmente en la escalada free solo, es decir, escalar paredes o estructuras verticales solo y sin ninguna cuerda o equipo de seguridad. En 2017, el escalador de 40 años alcanzó gran fama al subir la ruta de escala Freerider en "El Capitán", un monolito de granito de casi mil metros de altura, ubicado en el Parque Nacional de Yosemite en California, Estados Unidos.

Esta histórica ascensión quedó plasmada en el documental biográfico Free Solo, estrenado en 2018 y ganador de una estatuilla dorada en los Premios Óscar. Tiempo más tarde, Alex volvió a escalar la cara noroeste de este acantilado rocoso en free solo, estableciendo un récord mundial de velocidad de 1 hora y 22 minutos. Otras escaladas destacadas del deportista estadounidense fueron:

Moonlight Buttress en el Parque Nacional Zion en Utah , EU: en 2008 Alex escaló la ruta de escalada de 350 metros de altura en poco más de 83 minutos.

en el en , EU: en 2008 Alex escaló la ruta de escalada de 350 metros de altura en poco más de 83 minutos. El Sendero Luminoso en Nuevo León , México : en enero de 2014, Alex subió por la ruta de escalada de 450 metros de altura, tardando un poco más de 3 horas.

en , : en enero de 2014, Alex subió por la ruta de escalada de 450 metros de altura, tardando un poco más de 3 horas. Torre Fitz Roy en la Patagonia : en febrero de 2014 completó la ascensión junto a Tmmy Caldwell, en una audaz escalada de 5 días.

en la : en febrero de 2014 completó la ascensión junto a Tmmy Caldwell, en una audaz escalada de 5 días. Urby en Jersey City, EU: en 2018, Alex escaló este edificio residencial de 69 pisos, cuya estructura se asemeja a una torre de bloques de Jenga.

Sadly it’s raining in Taipei right now so I don’t get to go climbing today. But I’ve been really touched by all the support and well wishes from folks - hopefully the weather improves and I get an opportunity to climb the beautiful Taipei 101. Fingers crossed! Same time tomorrow… pic.twitter.com/vFZGjItM1r — Alex Honnold (@AlexHonnold) January 24, 2026

También te interesará:

¿Quién es "Daniel, Me Estás Matando", el dúo que dio concierto en metro Chabacano?

Investigadores nombran fósil de tiburón en honor al anime "Chainsaw Man"

¿México o IA?: así puedes identificar videos e imágenes hechos con inteligencia artificial

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm