Trend viral de Rhode; así puedes hacer tu propia sesión de fotos con IA gratis

Recientemente una nueva tendencia se ha popularizado en la plataforma de Instagram, principalmente entre creadores de contenido y figuras públicas del mundo del entretenimiento: el trend viral de Rhode. Esta dinámica consiste en crear una sesión de fotos personalizada con la temática de una modelo de la marca.

Rhode es una marca emergente de cuidado para la piel lanzada por Hailey Bieber, pareja del cantante de pop Justin Bieber. La marca ofrece productos básicos de belleza como bálsamos labiales y cremas corporales. Las piezas de esta marca se caracterizan por su estética minimalista y su elaboración libre de crueldad animal; en México se pueden encontrar en algunas sucursales de Liverpool.

El trend permite que cualquier persona se transforme en un modelo de Rhode con elementos estéticos pulidos y minimalistas. Las imágenes compartidas se basan en fotos del rostro o del cuerpo completo, con accesorios y prendas de vestir con tonos rosados, incluyendo elementos como un casco de futbol americano o un pasamontaña. Además, la herramienta de IA añade una algunas gotas de agua o nieve derretida en cada toma.

Para crear tu foto especifica el mayor número de detalles en tu prompt: iluminación editorial, maquillaje, colores utilizados, etc. Foto: Instagram

¿Cómo hacer el trend viral Rhode?

El procedimiento para sumarte a esta tendencia y compartir tus fotografías con tus amigos y seres queridos es muy sencillo. Solamente debes instalar la aplicación "Glam IA" en tu teléfono móvil, disponible para iOS en la Apple Store y Android en Google Play. Luego toma algunas fotos de tu rostro, escoge la plantilla en tendencia y espera el resultado.

Para utilizar esta aplicación libremente se recomienda utilizar una suscripción semanal, la cual tiene un costo aproximado de 176 pesos mexicanos. No obstante, la aplicación ofrece dos fotografías gratis al invitar a cinco amigos. Por otro lado, si deseas hacer esta sesión de fotos de forma gratuita, sigue estos pasos:

Abre la cámara de tu celular y toma un par de fotografías de tu rostro. Para esto prioriza la calidad de la imagen y la iluminación, pues tu cara debe distinguirse claramente.

de tu rostro. Para esto prioriza la calidad de la imagen y la iluminación, pues tu cara debe distinguirse claramente. Carga la foto en Chat GPT o en Gemini IA , asistente de inteligencia artificial de Google y escribe el prompt detallado .

o en , asistente de inteligencia artificial de Google y escribe el . ¡Listo! Solo espera el resultado final y comparte la fotografía final con tus amigos y conocidos.

¿Cuál es el prompt para recrear el trend viral?

Paso 1: Genera la imagen de mi modelo, sin modificar sus rasgos faciales ni tono de piel con esta descripción: Esta imagen presenta un plano medio frontal con un cuadro centrado que resalta una simetría impecable y una composición editorial fresca. El sujeto posa con una actitud serena segura, manteniendo una mirada directa a la lente una sonrisa suave pero radiante que transmite confianza.

Paso 2: El cuerpo se mantiene erguido y firme, luciendo una prenda deportiva ajustada en tono rosa pastel que armoniza con el resto de la composición. El elemento más distintivo es un casco de fútbol americano / pasamontaña de color rosa brillante, personalizado con la inscripción "Rhode" que enmarca el rostro y el cabello de la modelo.

Paso 3: Sobre la piel, el cabello y la vestimenta se aprecian pequeñas partículas de nieve y gotas de agua, lo que añade una textura refrescante y un contraste dinámico con el fondo blanco minimalista. (Si deseas un maquillaje más elaborado, agrégalo a tu descripción).

