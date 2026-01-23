¿The Office llegará a Fortnite?; esto se sabe de la famosa colaboración

En los últimos días, numerosos rumores sobre posibles colaboraciones entre Fortnite y otras series de televisión han inundado las redes sociales. Recientemente, la compañía ha apostado por consentir a sus fanáticos más veteranos, con colaboraciones de primer nivel en su Capítulo 7 de la Temporada 1.

Entre los crossovers más populares del momento se encuentra el de la serie de animación South Park, donde el videojuego de Epic Games incluyó skins inspirados en los personajes de Stan, Kyle, Cartman, Kenny y Butters. En esta ocasión, continuando con colaboraciones emblemáticas, The Office se unirá al mundo del videojuego.

La pista que dio paso a un sinfín de especulaciones comenzó el pasado 20 de enero, cuando el videojuego compartió una peculiar imagen en su cuenta oficial de Instagram. En la foto publicada se podía distinguir un par de remolachas, con la frase "Construcción. Remolachas. Battle Royale", una combinación de palabras que hace referencia a un popular chiste de la serie.

Michael Scott y Dwight Schrute de The Office se unen al mundo de Fortnite. Foto: Redes Sociales

The Office se une a Fortnite en una colaboración épica

Los skins que se agregarán al juego en la colaboración están inspirados en los trabajadores de la sucursal Dunder Mifflin Paper Company: Michael Scott y Dwight Schrute, interpretados por los actores Steve Carell y Rainn Wilson respectivamente. Los diseños de estos skins, a diferencia de colaboraciones pasadas, tienen un gran parecido físico con su versión real, manteniendo la esencia de la serie de televisión.

Cada skin individual tiene un precio de mil 500 PaVos, mientras que la colección completa con un total de 12 objetos temáticos de la serie tiene un costo de 3 mil 500 PaVos. Además, cada personaje cuenta con dos estilos alternativos: Michael viene con su característica gorra para citas y unas gafas de sol, mientras que Dwight puede verse con y sin saco, además de la máscara de un muñeco de RCP, en referencia al episodio 'Stress Relief'.

Asimismo, entre los accesorios se encuentra una mochila basada en la icónica taza estampada "World's Best Boss" (El mejor jefe del mundo) de Michael Scott, así como una mochila del muñeco de RCP de Dwight, sin cara. También incluye un paracaídas inspirado en un escritorio desordenado, además de dos modelos de picos, basados en una escoba usada y un trofeo de Michael.

Asimismo, cada personaje tendrá su propia versión de LEGO y calzado temático, llamado "The Office Kicks". También estarán disponibles dos gestos distintos: el primero está inspirado en el famoso baile "The Scarn", creado por Michael para su película casera Threat Level Midnight; mientras que el segundo hace referencia al pequeño auto de plomo de Dwight.

Finalmente, la colaboración se lanzó este viernes 23 de enero durante la actualización diaria a las 18:00 horas y ya está disponible en la tienda del juego. Además, siguiendo con el lanzamiento de colaboraciones épicas, se espera que el próximo sábado 24 de enero lleguen a la tienda los skins de la serie animada de Cartoon Network "Ed, Edd y Eddy" y posteriormente "Un show más".

