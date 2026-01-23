Forza Horizon 6 anuncia fecha de lanzamiento; ¿qué precio tendrá y dónde estará disponible?

Durante el evento Xbox Developer Direct 2026 realizado el pasado jueves 22 de enero bajo la organización de Microsoft, se dieron a conocer los anuncios más esperados por la comunidad gamer. Desde nuevos estrenos y muestras de gameplay, hasta fechas de lanzamientos confirmadas e información de desarrollo de otros títulos.

Uno de los anuncios más esperados por los amantes de los autos y la velocidad fue la fecha de lanzamiento de Forza Horizon 6. Una entrega que ofrecerá un mapa más grande y denso, con una historia fresca y llena de referencias a la cultura japonesa tradicional y moderna, dando una experiencia a los jugadores más real y auténtica.

¿Cuándo y en dónde se lanzará Forza Horizon 6?

El videojuego se lanzará el próximo martes 19 de mayo para las consolas Xbox Series X/S y en Steam para PC con Windows 10 y 11; además, se espera que a finales de año llegue a PlayStation 5. La edición estándar de Forza Horizon 6 tendrá un precio inicial de mil 399 pesos mexicanos, mientras que las versiones Deluxe y Premium, costarán alrededor de mil 999 y 2 mil 399 pesos.

Lee también: ¿Te pueden revisar tu ticket al salir de una tienda?; esto dice Profeco

El videojuego replicará las calles de la ciudad de Tokyo y los coloridos suburbios de Japón. Foto: Xbox

No obstante, esta sexta entrega se podrá jugar de manera gratuita para aquellos que cuenten con la suscripción al Game Pass en Xbox y PC, específicamente dentro del plan Ultimate, el cual tiene un costo de 449 pesos al mes. Además, para los que decidan adquirir la Edición Premium, tendrán un acceso anticipado que comienza el 15 de mayo de 2026.

En esta ocasión, el juego de conducción de mundo abierto se desarrollará en la ciudad de Tokyo en Japón, a bordo de más de 550 autos inspirados en la cultura automovilística oriental, como el GR GT Prototype 2025 y el Toyota Land Cruiser 2025. En esta aventura de pasión y velocidad, los jugadores se pondrán en los zapatos de un turista soñador, que desea convertirse en una leyenda viviente del mundo de las carreras.

Desde los letreros pintados de neón y las calles pavimentadas de la gran urbe, hasta la zona rural llena de montañas congeladas y caminos rodeados de árboles de cerezo, en este sexto título, los jugadores podrán disfrutar del ambiente fiestero del festival, comprar casas con garajes enormes para sus colecciones, participar en batallas y eventos personalizados con amigos, así como encontrar y modificar autos raros.

Lee también: Jugador recrea la isla de Jeffrey Epstein en Roblox; genera debate en redes sociales

Además, en esta entrega se integrarán nuevas funciones de juego, como el "Diario de Colección", un sistema que permitirá al jugador desbloquear autos y guardar recuerdos, inspirada en la historia de coleccionismo de sellos de Japón. Otra función nueva es "La Finca", un terreno que se puede adquirir y construir lo que el jugador desea, basada en las características propiedades abandonadas del Japón rural, conocidas como 'Akiya'.

Otros anuncios del Xbox Developer Direct 2026

Por otro lado, también se anunció el lanzamiento de otros títulos, como lo es Fable, desarrollado por la empresa británica Playground Games. En esta entrega RPG de acción de mundo abierto inmersivo, el jugador se convertirá en héroe y moldeará el final de su propia historia. Fable llegará en otoño de 2026 para las consolas de Xbox Series X/S y para PC con Windows 10 y 11.

Otro título que emocionó a la comunidad fue el Beast of Reincarnation de la desarrolladora Game Freak. Este juego RPG de acción, estrategia y combate sigue la historia de Emma y su perro Koo, quienes, en su intento por sobrevivir a un Japón postapocalíptico, entablan un vínculo único. El título llegará este verano de 2026 a las consolas de Xbox Series X/S y para PC con Windows 10 y 11.

También te interesará:

¿Quién es "Daniel, Me Estás Matando", el dúo que dio concierto en metro Chabacano?

Investigadores nombran fósil de tiburón en honor al anime "Chainsaw Man"

¿México o IA?: así puedes identificar videos e imágenes hechos con inteligencia artificial

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm