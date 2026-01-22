Jugador recrea la isla de Jeffrey Epstein en Roblox; genera debate en redes sociales

Más Información

En los últimos días un nuevo caso ha provocado indignación y preocupación entre los internautas de redes sociales. Se trata de la creación de un nuevo mapa de juego en por un usuario, inspirado en la isla 'Little Saint James', propiedad del fallecido multimillonario y acusado de tráfico de menores y abuso sexual,

La isla se encuentra ubicada en el archipiélago de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, en el mar Caribe al sureste de la isla de Santo Tomás. Luego de la muerte de Epstein en 2019, el espacio ha sido objeto de una intensa investigación y escrutinio público, siendo un elemento central en el caso contra otros personajes del ámbito político, intelectual y artístico.

De acuerdo con medios locales, la descripción del mapa pedía a los jugadores sobrevivir a personajes basados en las figuras públicas vinculadas al caso. El mapa se podía encontrar en la plataforma de Roblox como "Saint Silverlemon Isle", no obstante, tras los comentarios que dejo el escándalo, el mapa fue eliminado de la plataforma y ya no se encuentra disponible.

Vista superior de la isla de Jeffrey Epstein. Foto: Netflix
Usuario de Roblox recrea la isla de Jeffrey Epstein y genera debate

El mapa, mostraba una versión hiperrealista y detallada de cada complejo al interior de la isla privada, así como de algunos elementos particulares de la propiedad, como el característico patrón de grecas blanco con café en el suelo, el polémico edificio de franjas azules ubicado en la cima de una colina y algunas estatuas doradas en las entradas principales.

Asimismo, al interior del famoso templo, se pueden ver algunas camas de masaje y varias sillas blancas. Por otro lado, alrededor de la isla se encuentran un reloj de sol y otros edificios. La acción del jugador levantó gran polémica entre internautas de diversos foros en plataformas digitales, quienes participaron de un profundo debate sobre la moderación y límites de contenido.

Finalmente, Roblox es una plataforma de videojuegos que permite crear y compartir diferentes mapas y mundos virtuales de juegos, ofreciendo una experiencia única e individual para cada jugador. La plataforma es principalmente utilizada por jugadores menores de edad, lo que aumentó la conversación sobre la seguridad infantil en aplicaciones de recreación y entretenimiento.

