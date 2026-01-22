La Cotorrisa llega a Netflix con Supernova Génesis 2026; ¿cuándo y a qué hora ver el evento de box?

Este miércoles 21 de enero se dio a conocer la alineación oficial de las personalidades que se enfrentarán en la segunda edición del evento de box amateur mexicano Supernova Strikers: Génesis 2026, torneo que contará con un total de seis combates en distintas categorías, música en vivo y otros segmentos especiales.

Durante la revelación se confirmó el regreso de algunos peleadores de la primera edición 'Orígenes', como el cantante mexicano Mario Bautista, la argentina Milica y la streamer Alana Flores, quien en esta ocasión compartirá el cuadrilátero con la actriz Samadhi Zendejas, buscando reafirmar su título como ganadora y llevarse de nuevo el cinturón a casa.

Entre la lista de los nuevos peleadores se encuentran diversas celebridades y creadores de contenido, conocidos en el mundo del entretenimiento digital, como la sonorense e integrante de podcast 'Las Alucines' Lupita Villalobos, la exintegrante de Badabun Kim Shantal, los creadores de contenido Willito, Nando y El Abraham, el tiktoker Aarón Mercury y Lonche.

Asimismo, se reveló que, durante el evento, el cantante de regional mexicano Carin León será el encargado de amenizar el torneo con una presentación musical en vivo. Por su parte, el streamer colombiano Juan Guarnizo será el anfitrión oficial, mientras que los comentaristas del show serán los comediantes Ricardo Pérez y Slobotzky del popular podcast "La Cotorrisa".

¿Cuándo y a qué hora ver el evento de box?

El torneo de box tendrá lugar el próximo domingo 26 de abril de 2026 a las 17:00 horas (hora centro de México) en la Arena Ciudad de México. Además, el evento será transmitido en vivo a las 19:00 horas en la plataforma de streaming Netflix en más de 190 países diferentes y tendrá una duración aproximada de 6 horas.

Por su parte, los boletos ya se encuentran disponibles para la venta general en el portal web oficial de 'SuperBoletos'. El costo de cada boleto va de los 753 a los 10 mil 968 pesos mexicanos, dependiendo de la zona. El evento está diseñado bajo un formato que combina boxeo, música y producción visual, compitiendo con otros eventos que ofrecen la misma experiencia como "La Velada del Año", del español Ibai Llanos.

Finalmente, este evento ha dado mucho de qué hablar en redes sociales, dividiendo la opinión pública entre aquellos usuarios que festejan y esperan con expectativa la participación de sus celebridades favoritas en el torneo, destacando la capacidad del talento mexicano para crear espectáculos de gran magnitud, y entre los internautas que critican la evolución de los eventos deportivos actuales.

