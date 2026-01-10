Supernova Génesis 2026: ¿dónde conseguir los boletos del evento?

Supernova Strikers, el evento de box amateur que reúne a diferentes personalidades del mundo del entretenimiento digital en un ring para enfrentarse cara a cara fue un éxito en su primera edición "Orígenes", el pasado 17 de agosto de 2025, reuniendo cerca de 20 mil asistentes en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.

El evento contó con la participación de diferentes celebridades, como el cantante mexicano Mario Bautista, los comediantes Franco Escamilla y Alex Montiel "Escorpión Dorado", la creadora de contenido argentina Milica y la streamer mexicana Alana Flores, quien salió victoriosa de su enfrentamiento con la actriz Gala Montes.

La segunda edición de este evento "Génesis" se llevará a cabo el próximo domingo 26 de abril de 2026 a las 17:00 horas, en la Arena CDMX, ubicado en la capital del país. El evento ha generado gran expectativa entre los fans, pues luego de su primera edición, diversos internautas mostraron su apoyo por el evento mexicano, comparándolo con "La Velada del Año", organizada por Ibai Llanos.

El evento de box combina el espectáculo, el deporte y el entretenimiento digital. Foto: Redes Sociales

¿Dónde conseguir los boletos del evento y qué precio tienen?

Los boletos ya están disponibles exclusivamente en preventa para fanáticos, la cual estará disponible del 15 de diciembre al 21 de enero de 2026. La compra será a través de la página oficial digital de 'SuperBoletos'.

En la plataforma los precios rondan entre los 753 y 10 mil 968 pesos mexicanos, dependiendo de la zona. En los espacios más cercanos al ring (Rojo, SP Platino y SP Platino VL), el costo supera los 10 mil pesos, en zonas intermedias (Naranja, SP Oro VL, SP Oro, Amarillo, Pozos 1 y 2, Zona Sabritas, Elektra, Mercado Libre, Miniso, Banco Azteca, McCormick, Verde, Pepsi, Toyota, Mega y Boing), el precio es de entre 4 mil 500 a 9 mil 626 pesos.

Finalmente, en las zonas más alejadas al escenario (Azul, Morado, Celeste, Rosa y Rosa VL), el precio va de los 753 a los 2 mil 636 pesos. No obstante, en esta preventa especial para fans, los seguidores podrán tener un descuento extra del 15% en la compra de sus boletos, utilizando el código: SUPERNOVA15.

La preventa para obtener los boletos del evento Supernova Strikers Génesis 2026 ya está disponible en "Super Boletos". Foto: Captura de pantalla

¿Cuándo se revela el cartel oficial?

Por otro lado, la revelación de las peleas se llevará a cabo el próximo miércoles 21 de enero a las 17:00 horas a través de las cuentas oficiales del evento en las plataformas digitales de YouTube, Twitch, TikTok y Facebook. Hasta el momento se confirmó la participación de la streamer Alana Flores y del colombiano Juan Guarnizo.

