Supernova Génesis 2026: ¿qué influencers participarán en el torneo de box?; descubre a tu favorito

El plazo fue cumplido y este miércoles se revelaron las seis peleas que integrarán el cartel oficial de Supernova Génesis, el torneo de box amateur en México que se llevará a cabo el próximo 26 de abril en la Arena Ciudad de México.

Durante la transmisión de la esperada lista oficial, hubo un gran número de retos nunca vistos, al revelar quiénes serán los famosos e influencers que se enfrentarán durante esta edición.

Una de las sorpresas más emblemáticas de la noche fue el anuncio de que la justa deportiva será transmitida en vivo a través de Netflix, enmarcando una evolución en el mundo del entretenimiento digital.

¿Quiénes son los influencers que se enfrentarán en Supernova Génesis 2026?

Ari Geli vs Milica

El primer combate anunciado durante la transmisión de Twitch se trata de un duelo femenino entre las extranjeras Ari Geli y Milica.

El Abraham vs Nando

Un duelo de streamers que traspasará la pantalla, será entre el mexicano El Abraham contra Nando, quienes le pondrán fin a la tensión que nació por medio de redes sociales.

Lupita Villalobos vs Kim Shantal

Otra de las peleas que causó sensación en plataformas digitales fue el duelo norteño entre Lupita Villalobos de las “Las Alucines” contra Kim Shantal.

Mario Bautista vs Aarón Mercury

El cantante Mario Bautista vuelve a subirse al ring, en esta ocasión para enfrentarse al tiktoker Aarón Mercury.

Alana Flores vs Samadhi Zendejas

En la categoría femenil, la campeona Alana Flores aceptó el reto de la actriz Samadhi Zendejas, quienes protagonizarán un mano a mano y hasta el momento se sabe que ambas figuras se encuentran bajo un riguroso entrenamiento.

Lonche vs Willito

La tensión se apoderó del escenario con la pelea entre Lonche y Willito, dos amigos que se enfrentarán arriba del cuadrilátero.

