Perritos callejeros descansan en sucursal de Elektra y se viraliza; Salinas Pliego muestra su apoyo

En los últimos días un video se ha vuelto viral en algunos portales de redes sociales y ha enternecido a varios usuarios. Se trata de una grabación al interior de una sucursal de la cadena comercial nacional Elektra. El video muestra a cuatro perritos durmiendo comodamente en los muebles de exhibición al interior de la tienda departamental.

El gesto de la sucursal fue aplaudido por diversos internautas, quienes destacaron la importancia de que todos los animales en situación de calle encuentren un refugio seguro en el que puedan descansar con tranquilidad. "Aquí nos gusta que todos nuestros amigos de 4 patas se sientan bienvenidos", señaló Elektra en un comentario en X.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se estima que alrededor del 70% de los perros en México viven en situación de calle, exponiéndose a diversos riesgos en el entorno, como son las bajas temperaturas de la temporada de invierno, donde el fuerte viento, la densa neblina y hasta la lluvia pueden perjudicar la salud de los animales.

Lee también: Virus felino: ¿cómo proteger a tu gato de la panleucopenia?; conoce estas medidas

México ocupa el primer lugar de Latinoamérica con un mayor número de perros callejeros. Foto: Especial

Perritos descansando en tienda de Elektra enternece a usuarios

Las tiernas imágenes llegaron hasta los ojos del empresario y dueño de la cadena comercial Ricardo Salinas Pliego, a través de su cuenta en la plataforma de X compartió el video y recalcó la importancia de brindar un espacio seguro a todos los animales de la calle, mostrando su disposición a ofrecer un refugio temporal.

"En Grupo Salinas cuidamos la vida de los más necesitados: los que no tienen voz y sufren de hambre, calor y frío", escribió en una publicación. Esta iniciativa ya se había visto en años anteriores dentro de sucursales de Elektra, donde empleados de las tiendas dejaban entrar a perritos sin hogar para refrescarse del extremo calor del verano con el aire acondicionado.

Finalmente, la acción recibió numerosos elogios por parte de diversos usuarios en redes, quienes agradecieron la iniciativa de la cadena por proteger a animales en estado vulnerable. Algunos internautas incluso propusieron la idea de crear un albergue o refugio para los animales, así como de construir veterinarias a bajo costo.

Lee también: Harry Styles anuncia gira y nuevo álbum; marcas recrean portada en redes y causan furor

También te interesará:

¿Quién es "Daniel, Me Estás Matando", el dúo que dio concierto en metro Chabacano?

Investigadores nombran fósil de tiburón en honor al anime "Chainsaw Man"

¿México o IA?: así puedes identificar videos e imágenes hechos con inteligencia artificial

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm