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El Banco Mundial (BM) redujo su previsión de crecimiento de la economía global a su nivel más bajo desde la pandemia del Covid-19 y advirtió sobre los crecientes efectos en todo el mundo de la guerra en Medio Oriente.
"Se prevé que el crecimiento mundial se desacelere al 2.5% en 2026, frente al 2.9% en 2025. Las previsiones para dos tercios de las economías se han revisado a la baja en comparación con enero de este año", indicó el organismo multilateral en un comunicado que acompaña la publicación de su informe Perspectivas de la Economía Mundial.
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