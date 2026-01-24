Melanie Martínez presenta nuevo personaje 'Circle'; esto se sabe del regreso de la artista

La cantante y compositora estadounidense Melanie Martínez sorprendió a sus fanáticos el pasado viernes 22 de enero al reaparecer en redes sociales con la publicación de un nuevo video, luego de haber eliminado previamente todas las publicaciones de sus cuentas personales, un movimiento que generó gran expectativa entre sus seguidores.

El video compartido no aclara mucho, únicamente muestra una serie de imágenes desordenadas, con un filtro sepia y una narración de fondo. En las fotografías del avance se puede distinguir el aspecto físico del nuevo personaje creado por la cantante, Circle: una celebridad extravagante, de cabello morado y una corona sobre su cabeza.

En Instagram, la publicación ya supera las 500 mil reacciones y el millón de reproducciones. Este personaje formará parte del siguiente proyecto musical de la artista, el cual se especula consistirá en el lanzamiento de un álbum doble conceptual, el cual se enfocará en señalar el uso de la inteligencia artificial por los cantantes actuales.

El nuevo proyecto musical de la artista consistirá en un álbum doble, con un concepto visual y musical nuevo, enfocado en el uso de la inteligencia artificial. Foto: X

Una nueva faceta artística, la misma pasión musical

El estilo musical y la estética visual de la artista se transforma cada vez que prepara un nuevo lanzamiento, adaptándose a diversas narrativas líricas y construyendo un concepto innovador impulsado por enfatizar en algunas problemáticas sociales y éticas presentes en el mundo moderno, como la salud mental, el acoso escolar y los estándares de belleza imposibles.

En esta ocasión, Melanie Martínez presentó al inédito personaje que formará parte de su alter ego en esta nueva era musical. Su nombre es Circle, una estrella de pop creada por la compañía ficticia Hades Tech, una empresa de tecnología avanzada que tiene la intención de desterrar a la comunidad artística humana y establecer su dominio en el mundo como la única compañía líder.

De acuerdo con la descripción, Circle fue extraída de un culto aislado y lanzada a una sociedad impulsada por el uso de la inteligencia artificial para ser manipulada por este gran corporativo tecnológico de vanguardia. Su carácter ingenuo, pero volátil será clave para provocar indignación y obsesión en su audiencia, justificando la desaparición de los artistas humanos mediante un sacrificio calculado y seductor.

Trilogía 'Cry Baby': el camino de la artista

Su álbum debut, Cry Baby, lanzado en 2015, presentó al personaje homónimo que da vida a su universo narrativo: una niña que enfrenta una infancia marcada por traumas, como una madre con problemas de alcoholismo y un hermano con adicciones a sustancias nocivas. A través de letras crudas y una estética oscura, la artista construyó un relato emocional que conectó con toda una generación.

Posteriormente, en 2019 estrenó su segundo álbum K-12, donde la protagonista entra a la adolescencia. Utilizando la metáfora escolar, la obra aborda temas como los trastornos alimenticios y la presión social. Luego, en 2023, la cantante lanzó su tercer álbum, titulado Portals, concepto con el que concluyó la trilogía, presentando la muerte y el renacimiento simbólico del personaje.

Finalmente, la artista, que cuenta con más de 14 millones de seguidores en Instagram, tiene un estilo musical muy peculiar, donde fusiona géneros como el pop alternativo, electro pop y art pop, incorporando elementos de indie pop y pop rock. Cada proyecto musical va acompañado de una producción audiovisual cuidadosamente elaborada, que refuerza y amplifica el mensaje de cada concepto.

