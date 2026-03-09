Mattel lanza Monster High inspirada en Coraline; ¿cuánto costará y dónde adquirir la muñeca edición limitada?

Mattel Creations continúa con la ola de nostalgia, haciendo honor a clásicos y favoritos de todos los tiempos, en esta ocasión, con una nueva muñeca Monster High inspirada en la película animada infantil de fantasía oscura y terror, Coraline.

Este lanzamiento es una colaboración de la empresa de juguetes con el estudio estadounidense de animación en stop-motion, LAIKA, el responsable de este famoso largometraje que ha conquistado corazones alrededor del mundo desde 2009.

La nueva muñeca de Coraline se une a la línea exclusiva "Skullector" de Monster High, llamando la atención por el nivel de detalle que tiene esta edición limitada, y por la cantidad de referencias que el atuendo y los accesorios tienen, haciendo alusión a la trama de la película.

Monster High Skullector de Coraline. Foto: Mattel Creations

¿Cuándo y dónde adquirir la muñeca de edición especial inspirada en Coraline?

La nueva muñeca Monster High Skullector de Coraline estará disponible a partir del 13 de marzo a través de la página oficial de Mattel Creations: https://creations.mattel.com/en-mx.

La venta será exclusiva para miembros del Fang Club y comenzará a las 10 de la mañana (horario del centro de México), sin embargo, se espera que la muñeca también se lance para su compra a través de la tienda oficial de Mattel en Amazon y Mercado Libre.

Monster High Skullector de Coraline. Foto: Mattel Creations

¿Cuánto costará la Monster High de Coraline?

En la página oficial de Mattel Creations, la nueva muñeca Monster High Skullector x LAIKA Coraline, aparece con un precio de $1,500 pesos mexicanos.

Esta cifra no incluye la tarifa por envío al país, ni ningún otro costo adicional que pueda surgir al momento de la entrega por impuestos o aranceles aduanales, por lo que se recomienda tomar en cuenta dichos gastos.

Asimismo, el precio de la membresía con la que se puede acceder a la muñeca es de $180 pesos. Dicho pase da acceso por un año a los lanzamientos exclusivos de la marca.

Monster High Skullector de Coraline. Foto: Mattel Creations

¿Qué incluye la Monster High Skullector de Coraline?

Esta muñeca incluye el clásico impermeable amarillo de Coraline, un vestido rojo con estampado alusivo a la narrativa de la película, calcetas largas rayadas, y sus botas de lluvia amarillas con diseño de telaraña y botones como tacón.

Otros artículos adiconales son:

Clip dorado de libélula en el cabello

Boina negra

Cinturón para su impermeable

Bolsa roja

Asimismo, el artículo de colección sostiene una versión en miniatura de sí misma en forma de muñeca de trapo con ojos de botón, y la acompaña una figura del gato negro de la película.

Al igual que otras versiones Skullector, la Monster High de Coraline trae incluida una base, pues no se sostiene sola.

Monster High Skullector de Coraline. Foto: Mattel Creations

