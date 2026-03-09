Chumel Torres reacciona a deudor alimentario expulsado de marcha del 8M en Tlaxcala; esto dijo

En marco del Día Internacional de la Mujer, un presunto aliado feminista fue exhibido, luego de unirse a la marcha del 8M en Tlaxcala, por ser deudor alimentario.

El individuo, quien iba acompañado de su novia, participó en el contingente atado de manos, con una venda en los ojos y el tren superior descubierto, su cuerpo llevaba leyendas escritas que decían: "Me callo para que ellas hablen" y "No machismo". Pero, este intento de mostrarse como aliado al movimiento, lo hizo terminar confrontado y expulsado de la marcha.

Tras causar admiración con otras participantes durante el trayecto, su llegada a la explanada del Palacio de Gobierno de la capital tlaxcalteca lo sorprendió, pues una mujer lo increpó públicamente, señalándolo como deudor alimentario. La mujer dio a conocer que el sujeto había evadido el pago de la pensión alimenticia de su hijo de nueve años durante años, haciéndola mantener una batalla legal en los juzgados del estado.

Exhiben a presunto aliado feminista como deudor alimentario en marcha del 8M en Tlaxcala (08/03/2026). Foto: Especial

La confrontación provocó la indignación de decenas de mujeres que formaban parte de la marcha, quienes comenzaron a gritar "¡Fuera, fuera, fuera!", obligando al hombre y a su pareja a dejar la protesta.

Chumel Torres reacciona a deudor alimentario en marcha del 8M en Tlaxcala

El video y las imágenes del sujeto se volvieron virales rápidamente en redes sociales, provocando la reacción de miles de usuarios.

El presentador y comunicador mexicano, Chumel Torres, se sumó a la infinidad de críticas y comentarios que ha generado el video viral del deudor alimentario en Tlaxcala.

A través de una publicación en X, antes Twitter, Torres comentó: "No le jueguen al aliade jajaja, este pobre imb**il"; asimismo, acompañó su post de imágenes del hombre, donde se le aprecia en la marcha y luego, siendo confrontado por la madre de su hijo, quien reclamó el pago de la pensión.

No le jueguen al aliade jajajajjaa este pobre imbécil pic.twitter.com/7UY9TSAtHs — Chumel Torres (@ChumelTorres) March 9, 2026

La publicación de Torres ha acumulado más de 6 mil "me gusta" y una variedad de comentarios donde usuarios e internautas se sumaron a la burla y crítica hacia el sujeto:

"Creo su verdadera intención, era que vieran que estaba bien mamado".

"Quedó como pen**jo a nivel nacional, pero también la otra nmms, como se le ocurrió eso y al final también quedó como pen**ja JAJAJAJAJAJAJA".

"Antes de andar con alguien búsquenlo en la lista de deudores alimentarios morosos".

"Y luego en Tlaxcala que todos se conocen jajajaja".

Presunto aliado de feministas de termina exhibido como deudor alimentario en 8M en Tlaxcala (08/03/2026). Foto: Especial

