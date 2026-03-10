Velada del Año VI: ¿Quién es RoRo Bueno?; la polémica influencer que se enfrentará a Samy Rivers

Más Información

El streamer y comentarista de eSports español, Ibai Llanos, dio oficialmente a conocer a las y los streamers, influencers, creadores de contenido y youtubers que se subirán al ring en la próxima edición de su evento .

Este evento de boxeo amateur que combina música con deporte para crear todo un espectáculo digital, se llevará a cabo el próximo 25 de julio a las 12:00 del día (horario del centro de México). En esta ocasión, el fenómeno repetirá sede y al igual que el año pasado, tendrá lugar en el Estadio La Cartuja, de Sevilla.

La Velada del Año VI contará con cinco combates femeninos y cinco masculinos, sumando un total de 20 participantes y 10 parejas que se subirán al ring. A un día del anuncio de los combates, algunos de los enfrentamientos ya han comenzado a posicionarse como los más esperados y estelares, como el de Yo Soy Plex contra Fernanfloo, o entre la mexicana Rivers y Roro.

¿Quién es RoRo Bueno?, la influencer que se enfrentará a Rivers en La Velada del Año VI

RoRo Bueno, quien ayer fue anunciada como una de las participantes en La Velada del Año VI, es una influencer y creadora de contenido española.

Es originaria de Madrid y su nombre real es Rocío López Bueno. Ganó popularidad en redes por su contenido de cocina y sus videos en los que prepara complejos platillos para su novio, Pablo.

La influencer de 24 años también se caracteriza por su contenido de estilo de vida, por ser amante de la moda y el maquillaje y por su gusto por el ejercicio.

En 2025 participó en La Velada del Año V, contra la creadora de contenido, Abby, sin embargo, perdió el combate. Asimismo, previo a al evento, estuvo involucrada en controversia, pues se lesionó semanas antes del enfrentamiento.

Las principales críticas en su contra giran alrededor del estilo de vida que promueve, generando polémica por difundir la estética y personalidad de una "esposa tradicional" y la "sumisión" femenina en sus videos de cocina.

En TikTok, Roro acumula más de 9.6 millones de seguidores, mientras que Instagram, supera los 4.7 millones.

RoRo Bueno preparando comida con su novio en 2024. Foto: TikTok
RoRo Bueno preparando comida con su novio en 2024. Foto: TikTok

