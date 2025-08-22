El creador de contenido, streamer y presentador español Ibai Llanos se ha metido en problemas con los usuarios mexicanos, luego de subir un video a sus redes sociales mostrando unos “chilaquiles” preparados por él.

Como parte de su “Mundial de los Desayunos”, el creador de contenido comenzó una saga de videos en los que enfrenta desayunos típicos de diferentes países para sacar un ganador, que continuará a la siguiente fase.

En la etapa de octavos de final, Ibai Llanos enfrentó a Perú contra México, tomando el clásico “pan con chicharrón” peruano –un tipo de sándwich que tiene carne de cerdo frita, camote y salsa criolla– y los emblemáticos chilaquiles mexicanos.

El streamer pidió a sus seguidores votar en los comentarios por su platillo favorito; sin embargo, no veía venir la ola de comentarios y críticas que le llegaron por su representación de los chilaquiles mexicanos en el video.

@ibaillanos MÉXICO vs PERÚ | OCTAVOS DE FINAL | MUNDIAL DE LOS DESAYUNOS ♬ sonido original - Ibai

¿Por qué Ibai Llanos?se disculpó con los mexicanos?

Luego de recibir una ola de críticas y comentarios por parte de mexicanos, Ibai Llanos subió un segundo video hablando de los chilaquiles y pidiendo disculpas a los mexicanos por su pobre preparación de unos chilaquiles.

“Tienen razón, he de reconocerlo. He visto los chilaquiles auténticos mexicanos y es verdad que son diferentes”, admitió el creador en su segundo video.

El español reconoció que su intento del platillo típico mexicano carecía de muchos elementos y de una preparación correcta, por lo que reiteró sus disculpas a la cultura y la sociedad mexicana: “Os pido perdón y me comprometo a cuando vaya a México, que por cierto, voy este año, a probar los mejores chilaquiles de México”.

Asimismo, aprovechó el video para comentar sobre la “locura” de los peruanos, quienes han llenado de comentarios su primer video, votando por su platillo, haciendo de ello una noticia que ha alcanzado los medios nacionales.

“Los peruanos están mal de la cabeza. Los chilaquiles, estén bien o estén mal, los peruanos están mal de la cabeza. Esto no ha parado de hablarse en Perú, ha salido en la televisión y tiene más de un millón y medio de likes. Esos chilaquiles me los hace el mejor cocinero de México y a los peruanos les daba igual…locura máxima en Perú. ¡Perú, locura!”, dijo en tono cómico el creador del famoso evento de box, La Velada del Año.

