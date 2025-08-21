¿Qué es la Luna Negra y por qué ocurre este fenómeno?; descúbrelo aquí

Este 23 de agosto se llevará a cabo la mística Luna Negra, un fenómeno astronómico especial que ocurre únicamente cada 33 meses y que ofrecerá un espectáculo magnífico en el cielo nocturno.

De acuerdo con National Geographic, la llegada de esta luna el próximo 23 de agosto, coincide con la última noche de Perseidas, la lluvia de estrellas más famosa del año.

Este espectáculo astronómico ofrecerá un cielo nocturno extra oscuro, generando las condiciones más ideales para poder disfrutar de la lluvia de meteoros que llegará a su fin el 24.

Esta Luna Negra permitirá observar a la perfección el espectáculo de lluvia de Perseidas. Foto: Pixabay

¿Qué es la Luna Negra?

A la tercera Luna Nueva que tendrá lugar este verano se le conoce popularmente –y de manera no oficial– como Luna Negra. Esta es la fase de lunación completamente opuesta a una luna llena y no suele ser muy conocida, porque durante este periodo, aunque está presente el astro, no puede verse absolutamente nada.

¿Por qué ocurre este fenómeno?

Según la fuente ya mencionada, la Luna Negra se da al inicio del ciclo lunar, cuando el satélite de la Tierra se ubica justo entre nuestro planeta y el Sol, apuntando la cara iluminada hacia la gigante estrella –que es el centro de nuestro sistema solar–.

Esto genera que la cara de la Luna dirigida a la Tierra quede totalmente bajo la sombra, haciéndola imposible de ver.

Una Luna Negra puede ser estacional o mensual. La de agosto del 2025 será estacional y ocurrirá de nuevo en 33 meses. Foto: Pixabay.

¿Por qué es especial esta Luna Negra?

Esta Luna Negra de agosto del 2025 no será como cualquier otra Luna Nueva, ya que coincide con la última noche de lluvia de Perseidas y también es una “Luna Negra estacional”.

Las Lunas Negras estacionales son fenómenos que ocurren cada 33 meses, sin embargo, también existen las Lunas Negras mensuales, las cuales se denominan así cuando coinciden dos Lunas Nuevas en el mismo mes calendario.

Este concepto es lo opuesto a la famosa “Blue Moon” –Luna Azul–, que es como se le denomina a la coincidencia de dos Lunas Llenas en el mismo mes.

La última Luna Negra estacional ocurrió el 19 de mayo de 2023, y después de la que se verá este agosto, se espera que vuelva a ocurrir el fenómeno el 20 de agosto de 2028.

