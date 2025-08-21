Jóvenes hacen competencia de clavados en Mercado de Guadalajara tras inundaciones; video se viraliza

Las recientes inundaciones en Guadalajara, provocadas por las fuertes precipitaciones de esta temporada de lluvias, se convirtieron en más que un mal rato para un grupo de jóvenes en el Mercado de Abastos de la capital tapatía.

Un video difundido a través de redes muestra a un grupo de jóvenes demostrando sus habilidades en una competencia de clavados, tras las inundaciones registradas el pasado 20 de agosto, provocadas por una intensa tormenta la mañana del miércoles en la zona metropolitana de Guadalajara.

De acuerdo con medios locales, la tormenta dejó más que inundaciones, perjudicando a la población de esta ciudad con socavones, daños a bienes materiales y afectaciones en la movilidad y el transporte.

Fuerte tormenta azotó Guadalajara; provoca caos vial en varios puntos. Foto: Especial

Video de jóvenes haciendo clavados se viraliza

Un video de un grupo de jóvenes se volvió viral en redes sociales, pues se encuentran dando clavados hacia la zona inundada en el Mercado de Abastos de Guadalajara.

En el video se puede ver cómo los muchachos toman su turno para aventarse con ganas al agua acumulada por las intensas lluvias, mientras diversas personas que están presentes graban el “entretenimiento” de los jóvenes, se ríen y aplauden.

Por la competencia de clavado en el mercado de abastos en Guadalajara luego de las inundaciones. pic.twitter.com/MpfEvcECu7 — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) August 20, 2025

La acumulación de agua provocada por las lluvias también provocó el cierre de diversas avenidas principales en la capital tapatía, así como el cierre de algunas líneas del transporte público, ocasionando un colapso en general de la ciudad.

Diversos usuarios aprovecharon la viralidad del video, para resaltar el peligro que significó este suceso, ya que, a pesar de las significativas inundaciones, la profundidad del agua no era suficiente para llevar a cabo clavados. Otros internautas también destacaron el color del agua como un indicador de las bacterias y “suciedad” que seguramente contenía.

