⁠Pasajeros reparan techo de autobús con una sombrilla en Guadalajara; video se viraliza en TikTok

Las fuertes lluvias en Guadalajara, no han dado tregua durante los últimos días, provocando inundaciones y caos vial en varias zonas, sin embargo, en redes sociales se volvió tendencia el ingenio de los jaliscienses, al enfrentar los estragos de las tormentas.
Por medio de TikTok se hizo viral, el momento de tensión que vivieron los pasajeros de un autobús cuando fueron sorprendidos por la intensidad de la lluvia, la cual provocó que se volara una parte del toldo del camión donde viajaban.
Fue la usuaria Angie Valencia quien, en medio de los gritos de los pasajeros, documentó el momento en que un valiente hombre resolvió el percance y evitó que las demás personas se mojaran, al sacar su sombrilla por el hueco y la uso para cubrir el espacio. "También te la va a volar", se escucha decir a una señora a lo lejos, mientras en el video se ve al joven sujetando el paraguas con fuerza mientras los pasajeros reían asombrados por su ingenio. Rápidamente el video se viralizó en TikTok, generando más de 3 millones de reproducciones, donde los usuarios reconocieron al joven que actuó con gran astucia.
Pasajeros reparan techo de autobús con una sombrilla en Guadalajara
