⁠Pasajeros reparan techo de autobús con una sombrilla en Guadalajara; video se viraliza en TikTok

⁠Pasajeros reparan techo de autobús con una sombrilla en Guadalajara

Fue la usuaria Angie Valencia quien, en medio de los gritos de los pasajeros, documentó el momento en que un valiente hombre resolvió el percance y evitó que las demás personas se mojaran, al sacar su sombrilla por el hueco y la uso para cubrir el espacio.

“También te la va a volar”, se escucha decir a una señora a lo lejos, mientras en el video se ve al joven sujetando el paraguas con fuerza mientras los pasajeros reían asombrados por su ingenio.

Rápidamente el video se viralizó en TikTok, generando más de 3 millones de reproducciones, donde los usuarios reconocieron al joven que actuó con gran astucia.

"Una vez más, México ganándole a la IA"

"México surrealista"

"La persona del paraguas viendo que su parada fue hace 15 min pero no sabe poner límites"

"Ustedes lo ven normal, yo veo un tutorial"

"En España eso hubiera sido noticia nacional"

"Eso se hace... resolver sin quejarse"

"México no domina el mundo porque no quiere"

dcs