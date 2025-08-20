Más Información

Cheems, el perrito que conquistó las redes, conmueve con un mensaje 2 años después de su partida; “todavía estoy aquí”

Cheems, el perrito que conquistó las redes, conmueve con un mensaje 2 años después de su partida; “todavía estoy aquí”

⁠Pasajeros reparan techo de autobús con una sombrilla en Guadalajara; video se viraliza en TikTok

⁠Pasajeros reparan techo de autobús con una sombrilla en Guadalajara; video se viraliza en TikTok

⁠Krispy Kreme tendrá descuentos en docena variada; ¿cómo obtener la promoción?

⁠Krispy Kreme tendrá descuentos en docena variada; ¿cómo obtener la promoción?

Caeli reta a YosStop a un combate en el ring; ella responde con fuerte mensaje

Caeli reta a YosStop a un combate en el ring; ella responde con fuerte mensaje

Joven motociclista muere tras disparo de policía en CDMX; caso genera polémica en redes sociales

Joven motociclista muere tras disparo de policía en CDMX; caso genera polémica en redes sociales

Las , no han dado tregua durante los últimos días, provocando inundaciones y caos vial en varias zonas, sin embargo, en redes sociales se volvió tendencia el ingenio de los jaliscienses, al enfrentar los estragos de las tormentas.

Por medio de se hizo viral, el momento de tensión que vivieron los pasajeros de un autobús cuando fueron sorprendidos por la intensidad de la lluvia, la cual provocó que se volara una parte del toldo del camión donde viajaban.

Leer también:

⁠Pasajeros reparan techo de autobús con una sombrilla en Guadalajara

Fue la usuaria Angie Valencia quien, en medio de los gritos de los pasajeros, documentó el momento en que un valiente hombre resolvió el percance y evitó que las demás personas se mojaran, al sacar su sombrilla por el hueco y la uso para cubrir el espacio.

“También te la va a volar”, se escucha decir a una señora a lo lejos, mientras en el video se ve al joven sujetando el paraguas con fuerza mientras los pasajeros reían asombrados por su ingenio.

Rápidamente el video se viralizó en TikTok, generando más de 3 millones de reproducciones, donde los usuarios reconocieron al joven que actuó con gran astucia.

Leer también:

@angievalencia192

Estábamos a media tormenta con granizo y se voló la tapa 🤡 Lo bueno que supieron resolver como buenos mexicanos Cosas surrealistas que me pasan y luego pienso #fyp#viral#guadalajara#xybca

♬ sonido original - Angie Valencia

  • "Una vez más, México ganándole a la IA"
  • "México surrealista"
  • "La persona del paraguas viendo que su parada fue hace 15 min pero no sabe poner límites"
  • "Ustedes lo ven normal, yo veo un tutorial"
  • "En España eso hubiera sido noticia nacional"
  • "Eso se hace... resolver sin quejarse"
  • "México no domina el mundo porque no quiere"

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses