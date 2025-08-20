Ella es Nadeen Ayoub; la primera representante de Palestina en Miss Universo

Por primera vez en la historia de Miss Universo, Palestina tendrá representación oficial en el concurso. La encargada de este hecho inédito será Nadeen Ayoub, una joven que combina el modelaje con el activismo social y que busca aprovechar el escenario internacional para visibilizar la cultura y la fuerza de su pueblo.

La inclusión de Palestina en Miss Universo 2025 marca un precedente dentro de la industria de los concursos de belleza. Foto: Captura de pantalla en Instagram (@nadeen.m.ayoub)

¿Quién es Nadeen Ayoub?

Nadeen Ayoub nació en Ramala, Palestina, y a sus 27 años ha construido una trayectoria que trasciende el mundo de los certámenes de belleza. Psicóloga de profesión y graduada en la University of Western Ontario en Canadá, también se desempeña como modelo, activista y emprendedora.

En 2022 fue coronada Miss Palestina y más tarde representó a su país en Miss Earth, donde alcanzó el top 5 y recibió el título de “Miss Tierra-Agua”. Esa experiencia internacional la posicionó como una figura clave para abrir camino a nuevas generaciones de mujeres palestinas dentro de la industria de la belleza y la moda.

Más allá de los escenarios, Ayoub es reconocida por su defensa de los derechos de mujeres y niños en Palestina. Ha utilizado su visibilidad para promover iniciativas educativas, de salud y de empoderamiento comunitario, destacando como una líder joven que combina glamour con compromiso social.

Activismo y proyectos sociales

El perfil de Nadeen Ayoub no se limita al modelaje. En Dubái, ciudad donde actualmente reside, fundó Olive Green Academy, un proyecto que explora la sostenibilidad y la inteligencia artificial como herramientas para transformar el futuro de las comunidades.

Asimismo, creó la Organización Miss Palestina, enfocada en brindar apoyo a mujeres jóvenes mediante programas de liderazgo, acceso a servicios médicos y oportunidades educativas. Estas acciones refuerzan su imagen como una representante que va más allá de la pasarela, buscando un impacto real en la vida de las personas.

“Palestina necesita ser vista en cada plataforma. Nuestro pueblo merece ser escuchado”, ha señalado en repetidas ocasiones, reflejando el propósito detrás de su participación en Miss Universo.

La Organización Miss Universo (MUO) respaldó su participación, subrayando que su perfil encarna la determinación y la valentía que definen los valores del certamen. Foto: Captura de pantalla en Instagram (@nadeen.m.ayoub)

La importancia de su participación en Miss Universo 2025

El 21 de noviembre de 2025, en Bangkok, Tailandia, se celebrará la 74ª edición de Miss Universo. En ese escenario, Nadeen Ayoub se convertirá en la primera representante palestina en los 74 años de historia del concurso.

Su presencia cobra un significado especial en medio del conflicto en Gaza, donde la violencia ha dejado miles de víctimas en los últimos años. Para Ayoub, subir al escenario internacional es también un acto político y cultural, una manera de mostrar que Palestina no solo es sinónimo de sufrimiento, sino también de resistencia, talento y esperanza.

La modelo adelantó que planea portar vestidos diseñados por creadores palestinos, convirtiendo su participación en un escaparate de moda con identidad cultural. De esta forma, cada aparición será un recordatorio de la riqueza y la resiliencia de su pueblo.

