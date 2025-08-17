Más Información

Cae Ezequiel Cárdenas Rivera, “Tormenta Junior”, en Tamaulipas; es hijo de Antonio Cárdenas Guillén, exlíder del Cártel del Golfo

Reportan presencia de cárteles mexicanos en Ucrania; narcos se enlistan para perfeccionar manejo de drones

EU, interesado en unidades de Taruk, primer autobús eléctrico, revela Ebrard; solicita a México 20 mil unidades

Se registran enfrentamientos en megamarcha “México por Palestina”; manifestantes exigen ruptura de relaciones con Israel

Supernova Strikers: Horario y canales para ver EN VIVO el evento de boxeo de creadores de contenido; HOY, domingo 17 de agosto

Sheinbaum inaugura Unidad de Medicina en Ecatepec; afirma que pobreza está en su nivel más bajo en 40 años

Para visibilizar la escalada de violencia y las graves violaciones a los derechos humanos en la , decenas de colectivos y personas se reunieron para organizar la megamarcha “México por Palestina”, cuyo objetivo principal es exigir la ruptura de relaciones económicas, diplomáticas y militares entre el gobierno de México e Israel.

Desde las 14 horas de este domingo 17 de agosto, decenas de jóvenes se congregaron en las inmediaciones del Ángel de la Independencia para realizar actividades culturales, concientizar a la población y para hacer carteles con las frases: “” y “defender Gaza es defender la humanidad”.

Colectivos como el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, Plataforma Común por Palestina, Coordinación Unitaria por Palestina, entre otros, también exigen la apertura inmediata de corredores humanitarios para el ingreso de alimentos y medicinas a la Franja de Gaza y demás zonas afectadas por el conflicto.

Desde la Glorieta de los Insurgentes, el Jardín por la Paz, Ciudad Universitaria y el Hemiciclo a Benito Juárez, cientos de personas marcharon hacia avenida Paseo de la Reforma para dirigirse al Zócalo Capitalino y la Cámara de Diputados, esto, rodeados de policías de la Ciudad de México y elementos antimotines.

Mega marcha "México por Palestina" ahora en el Hemiciclo a Juárez. Foto: Berenice Fregoso/ EL UNIVERSAL
Se registran enfrentamientos entre manifestantes y elementos de seguridad en megamarcha “México por Palestina”

En las primeras horas, se registraron enfrentamientos entre los manifestantes y elementos de seguridad, los primeros, acusan represión policiaca y los segundos, disturbios durante la protesta, a pesar de ser pacífica. Por su parte, la Alianza Latinoamericana por Palestina inauguraron el antimonumento en el Hemiciclo a Benito Juárez, lugar donde realizaron actividades culturales y pintaron las vallas con la bandera.

“Este antimonumento reafirma la dignidad, la resistencia, la libertad de autodeterminación del pueblo palestino, aunque se empeñen en arrasar su tierra. La memoria palestina es más fuerte y los insumisos del sur global plantamos hoy, en el corazón de la Ciudad de México esta puerta abierta a la vida, que se suma a la ruta de la memoria que resiste. Exigimos al gobierno mexicano que rompa relaciones diplomáticas y comerciales con Israel”, se lee en el antimonumento colocado frente a la Secretaría de Relaciones Exteriores ().

“Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá” y “Alto al genocidio” fueron algunas de las consignas que se entonaron durante la movilización, en donde jóvenes manifestantes aseguraron que callar y mantenerse en silencio y neutralidad no es más que complicidad.

