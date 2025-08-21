Luego de la victoria de la streamer argentina Micaela Ibáñez, mejor conocida en la comunidad de Twitch como Milica, en la primera edición del evento mexicano de box "Supernova Strikers: Orígenes", los fanáticos se preguntaban sobre si cumpliría la promesa que le hizo a uno de sus seguidores.

Días antes de su enfrentamiento con la influencer mexicana Mercedes Roa en el Palacio de los Deportes, Milica lanzó un peculiar reto a sus seguidores, en el que prometía cumplir con lo que el comentario con más likes pidiera, solo en caso de resultar ganadora.

Tras llevarse el cinturón a casa durante el combate, la streamer prometió cumplir con el reto del joven mexicano Ángel Avid, quien resultó ganador de la dinámica por su ingenioso y arriesgado comentario: "hacerme debutar", convirtiéndose rápidamente en tendencia de internet.

¿Cumplió promesa?; Milica presume "debut" de Ángel Avid tras victoria en Supernova Strikers y paraliza las redes

Milica presume "debut" de Ángel Avid tras victoria en Supernova Strikers

Aunado a ello, los fanáticos se mantuvieron a la expectativa y a la espera de que la streamer cumpliera con su promesa. De esta forma, este jueves 21 de agosto, la influencer argentina publicó un video en su cuenta de YouTube, en el cual le demostró a sus seguidores que esta cumpliendo con su reto.

Ibáñez llevó a Ángel a un centro de entrenamiento en Tepito, México, en donde le presentó a Christian Grosz, entrenador deportivo personal de Milica durante la preparación de su combate.

En el video, el asesor de Micaela, Christian, le mostró a Ángel distintos ejercicios clave para comenzar con su entrenamiento físico y darle fuerza y movilidad a su cuerpo. Además, participó en una sesión de sparring con la streamer, donde pudo demostrar su habilidad y entusiasmo por debutar en este gran deporte.

