Supernova Strikers 2025: ¿quién es Ángel Avid?; Milica celebra victoria con fan y usuarios recuerdan promesa

La streamer e influencer argentina, Milica, fue una de las grandes ganadoras durante la primera edición del Supernova Strikers 2025, el evento de boxeo amateur que se llevó a cabo el pasado 17 de agosto, en la Ciudad de México.

El enfrentamiento entre Milica y la influecer mexicana, Mercedes Roa, no solo se hizo tendencia en redes sociales por la victoria de la joven argentina, sino porque la influencer cumplió una promesa que hizo a un fan previo al evento.

Mediante una publicación en redes sociales, Milica prometió que, en caso de ganar su pelea, cumpliría el deseo que más likes tuviera en la sección de comentarios. Fue ahí donde Ángel Avid apareció, con su comentario "hacerme debutar", que alcanzó más de 2 millones de likes, de acuerdo con diversos medios.

Milica derrota por decisión unánime a Mercedes Roa / Foto: @supernovaboxing en X

¿Quién es Ángel Avid?

Ángel Avid es un seguidor y fan de Milica, que estalló al ojo público luego de que su comentario en la publicación de la influencer se volviera el más apoyado.

Más de 2 millones de usuarios secundaron la moción del joven, la cual también generó una ola de memes y reacciones.

Previo a la pelea del día de ayer, la influencer argentina subió a sus redes sociales un video conociendo a su fan y generando expectativa respecto a si cumpliría el deseo de Ángel.

En un video compartido en redes por el medio DAZN España, se ve cómo el joven acompañó a Milica durante su discurso de victoria. La argentina le dedicó unas palabras a su admirador, diciendo: "Mañana vamos a tener que hablar de ese debut, me parece".

Milica y Ángel Avid, juntos en el ring 🔥



"Vamos a tener que hablar de ese debut, me parece"#SupernovaStrikersAmigo pic.twitter.com/h1QJ8M0VIq — DAZN España (@DAZN_ES) August 18, 2025

Posterior a su triunfo, Milica compartió una publicación más, haciendo un baile de TikTok con Ángel Avid. En el video ambos están celebrando la victoria de la creadora de contenido en el enfrentamiento y se puede apreciar el cinturón dorado de premio.

