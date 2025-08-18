Supernova Strikers: Gala Montes lanza señas obscenas al público tras perder contra Alana Flores; video se viraliza en TikTok

El evento de boxeo amateur, Supernova Strikers 2025, se llevó acabo ayer, 17 de agosto, en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.

Este espectáculo logró reunir a más de 10 millones de espectadores en total, convirtiéndose en una primera edición llena de éxito y demostrando que el mundo del entretenimiento digital tiene mucho potencial todavía.

La pelea estelar de la noche fue entre la streamer Alana Flores, tres veces campeona en otros eventos de boxeo amateur, y la actriz y cantante Gala Montes, conocida por su aparición estelar en La Casa de Los Famosos 2024.

Luego de mucho hype -generado a través de redes sociales- y una polémica rivalidad entre ambas participantes, la gran victoria del enfrentamiento se la llevó Alana Flores.

Alana Flores derrotó a Gala Montes / Foto: Edgar Enríquez - EL UNIVERSAL

Video de Gala Montes tras su derrota se viraliza

Un video de Gala Montes lanzando señas obscenas al público mientras se retira del escenario, tras la pelea contra Alana Flores, se ha vuelto viral en redes sociales.

En el video se puede ver a Gala, caminando hacia el mismo túnel por el que realizó su gran entrada, en compañía de personal de seguridad, quienes la están escoltando.

Las imágenes revelan la reacción que tuvo la actriz y cantante a que un miembro de la audiencia le comenzara a gritar el nombre de Adrián Marcelo mientras se retiraba, luego de su enfrentamiento contra Alana.

El video viral, muestra cómo los fuertes gritos de un sujeto -quien se presume grabó el video- llaman la atención de Gala Montes. El hombre, que no sale a cámara, repite múltiples veces "¡Adrián Marcelo, Adrián Marcelo...!", logrando girar la cabeza de la actriz, quien procede a lanzar señas obscenas a la persona que se encuentra gritándole y grabándola.

A través de la plataforma china, TikTok, el usuario "@salvxxr" publicó el video, acompañado de la leyenda "Creo que se enojó". El post ya cuenta con más de un millón de vistas y cientos de miles de reacciones.

ngmu/aov