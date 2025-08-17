Supernova Strikers 2025: los mejores memes del evento; usuarios no han tenido piedad

Este domingo 17 de agosto, el Palacio de los Deportes fue testigo de una de las veladas más comentadas del año con la llegada del evento mexicano de boxeo amateur Supernova Strikers 2025, un espectáculo que unió al mundo del deporte y del entretenimiento en un solo lugar.

Esta primera edición reunió a streamers, celebridades y grandes personalidades del mundo del internet para enfrentarse cara a cara en el ring y demostrar sus habilidades en el deporte frente a casi 20 mil asistentes y otros miles de espectadores en plataformas digitales como YouTube y Twitch.

Sin embargo, más allá de los combates y enfrentamientos verbales, lo que realmente se robó la atención esta noche fueron los memes y reacciones del público que inundaron las redes sociales y que convirtieron cada momento en motivo de broma colectiva.

FOTO: ESPECIAL - Supernova Strikers

Los mejores memes de Supernova Strikers 2025, usuarios no perdonan

Como era de esperarse, los usuarios no tuvieron piedad y compartieron en redes sociales algunos memes graciosos que sin duda alguna te harán reír a carcajadas mientras disfrutas de los combates en el ring.

Con el humor como personaje principal, las imágenes y videos compartidos iban desde comparaciones cotidianas hasta referencias a la cultura pop, volviendo del la tensión del momento el escenario perfecto para soltar ingenio y sarcasmo.

A continuación te mostramos los mejores memes de esta oleada de humor y burlas.

Usuarios en redes sociales compartieron memes y reacciones graciosas ante los primeros combates del Supernova Strikers 2025. Foto: Captura de pantalla

Los seguidores y fanáticos de la streamer mexicana, Alana Flores, se unieron para apoyarla en su pelea contra la actriz Gala Montes.

Usuarios en redes sociales compartieron memes y reacciones graciosas ante los primeros combates del Supernova Strikers 2025. Foto: Captura de pantalla

¡Vamos Westcol!, usuarios en redes recordaron la derrota del colombiano en el evento de "La Velada del Año 5", organizado por el español Ibai Llanos.

Usuarios en redes sociales compartieron memes y reacciones graciosas ante los primeros combates del Supernova Strikers 2025. Foto: Captura de pantalla

Así mismo, los usuarios estuvieron atentos a las entradas al ring de los participantes, convirtiéndose en los críticos del momento.

Usuarios en redes sociales compartieron memes y reacciones graciosas ante los primeros combates del Supernova Strikers 2025. Foto: Captura de pantalla

Uno de los comentarios más repetidos de la noche fue: ¡México si sabe hacer eventos!, el creador de contenido, Juan Bertheau, lo dejó muy en claro esta noche.

Usuarios en redes sociales compartieron memes y reacciones graciosas ante los primeros combates del Supernova Strikers 2025. Foto: Captura de pantalla

¡No perdonaron! Los usuarios mexicanos no dudaron en compartir su preferencia por el evento de boxeo mexicano Supernova Strikers 2025, comparándolo con La Velada del Año 5.

Usuarios en redes sociales compartieron memes y reacciones graciosas ante los primeros combates del Supernova Strikers 2025. Foto: Captura de pantalla

Una de las personas más aclamadas de la noche fue el árbitro del evento de boxeo, donde los usuarios aplaudieron su desempeño en el ring.

Usuarios en redes sociales compartieron memes y reacciones graciosas ante los primeros combates del Supernova Strikers 2025. Foto: Captura de pantalla

La segunda derrota del colombiano Westcol no pasó desapercibida por los espectadores, volviéndose el protagonista de múltiples memes.

Usuarios en redes sociales compartieron memes y reacciones graciosas ante los primeros combates del Supernova Strikers 2025. Foto: Captura de pantalla

La preferencia de los usuarios por los comentaristas también salió a relucir en redes, convirtiendo al periodista David Faitelson en una de las personas menos favoritas del público en el Palacio de los Deportes.

Usuarios en redes sociales compartieron memes y reacciones graciosas ante los primeros combates del Supernova Strikers 2025. Foto: Captura de pantalla

¡Orgullo Mexicano! Los usuarios destacaron la capacidad y el esfuerzo de Latinoamérica por crear eventos de calidad y hermandad.

Hay que admitir que las peleas de supernova están siendo más entretenidas que la de la última velada #SuperNova pic.twitter.com/R4d24XyvqV — Lvs (@lvs_griezmann) August 18, 2025

Finalmente, la expectativa generada en torno a Supernova Strikers 2025, convirtió al evento en tendencia nacional, haciendo que la audiencia no solo siguiera los combates en tiempo real, sino que también participara activamente con creatividad e imaginación en redes sociales, manteniendo vivos los momentos en la memoria colectiva.

