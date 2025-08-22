Disney Store en México: ¿dónde se encuentra la tienda oficial?; conoce los detalles de su inauguración

Todos los fanáticos y seguidores de Disney ya están celebrando, pues recientemente se confirmó la apertura de la primera tienda oficial de Disney en todo el territorio mexicano y en Latinoamérica.

Disney Store llega a México, conoce todos los detalles acerca de la gran apertura y que productos puedes conseguir. Foto: Instagram

¿Qué podrás encontrar en la nueva "Disney Store" en México?

El diseño de la fachada lleva los característicos colores azul y morado, así como una gran estatua decorativa de Mickey y Minnie Mouse en el centro del local. En esta nueva sucursal estarán disponibles todos los productos de Disney, Pixar, Marvel y Star Wars. Desde Spiderman y Thor hasta Toy Story y Mickey Mouse, toda la magia de Disney estará disponible en esta tienda.

De acuerdo con las imágenes publicadas en la página oficial de la sucursal en Instagram, los productos van desde mochilas, peluches, loncheras, camisetas temáticas, termos y vasos coleccionables, así como llaveros, sudaderas, vestidos y hasta pantuflas.

Los productos que podrás encontrar aquí solo estaban disponibles en los parques de atracciones de Disney World en Florida y Disneyland en California, Estados Unidos. Y a pesar que algunos de estos productos ya podían ser adquiridos en tiendas Liverpool, en esta nueva tienda se podrán encontrar objetos exclusivos de la franquicia.

¿En dónde esta ubicada la nueva sucursal de "Disney Store"?

La gran apertura de la sucursal se llevó a cabo este viernes 22 de agosto en el segundo piso del Centro Comercial Perisur de la Ciudad de México, ubicado en Anillo Periférico Sur 4690, colonia Jardines del Pedregal de San Ángel en la alcaldía Coyoacán.

Durante la inauguración, un grupo de mariachis interpretó el tema musical principal de Disney "When You Wish Upon a Star" para recibir a los asistentes con el mejor espíritu, entre el sonido suave de los violines y la intensa vibración de las trompetas. Además, Mickey, el emblemático ratón mágico fue el anfitrión durante el evento.

Finalmente, si quieres formar parte de esta maravillosa aventura y comprar todos los productos de tus personajes y películas favoritas asiste a la nueva Disney Store y descubre la magia que Disney tiene preparada para ti.

