¿Qué se celebra hoy, 22 de agosto?; conoce las efemérides de este día

Hoy, 22 de agosto, se llevan a cabo tres actos conmemorativos. Los temas que están presentes están relacionados con lo artístico, un problema social y los servidores públicos ante una emergencia.

La población enfrenta cada día diferentes problemas políticos y sociales, por lo que es importante reconocer que ciertos movimientos o personas han provocado cambios para mejorar y también para la vida silvestre, la salud, la cultura, la educación, entre muchos otros.

Por eso, es importante reconocer y conocer los siguientes temas de los que te hablaremos.

¿Qué se celebra hoy, 22 de agosto?

Día Mundial del Folklore

La Nacional de Danza Folklórica se presentará en Bellas Artes. Foto: CORTESÍA INBA

Este día es muy especial para todas las personas como también para los bailarines de la danza Folklórica, ya que se trata de reconocer y de visibilizar más a esta danza que representa muchas de las tradiciones y cultura de México.

De acuerdo con la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) establecieron el 22 de agosto para celebrar y difundir las expresiones artísticas y costumbres mexicanas heredadas y preservadas de los diferentes estados y regiones del país.

Algunas de las danzas más conocidas en nuestro país son El Jarabe Tapatío de Jalisco, La Danza del Venado de Sonora, La Bamba de Veracruz, Flor de Piña de Oaxaca, Danza de los Viejitos de Michoacán, Danza de los Parachicos de Chiapas, El Huapango principalmente de San Luis Potosí, La Polka Norteña de Norte de México, La Jarana Yucateca de Yucatán, Danza de los Concheros de Querétaro.

Por lo tanto, reconocer toda esta gran diversidad de danza es muy importante ya que por medio de esta expresión artísticas puedes adentrarte a la cultura y geografía de México.

Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia Motivados por la Religión o las Creencias

Foto: Archivo

El principal tema que se visibiliza en este día es la religión y las creencias y cómo sufren violencia y discriminación, es por ello que este día busca erradicar esto.

De acuerdo con Naciones Unidas, se busca el derecho de libertad de religión, creencias, opinión y expresión sin tener consecuencias.

Por ello, la Asamblea General adoptó la resolución A/RES/73/296 titulada "Día Internacional en Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia Basados en la Religión o la Creencia", designada el 22 de agosto, que condena cualquier violencia o acto de terrorismo perteneciente a minorías religiosas.

Día del bombero

Foto: EFE/Brais Lorenzo

De acuerdo con el sitio web “Portal de Información Social del Estado de Guanajuato”, este día es muy importante para todos aquellos trabajadores de emergencias públicas y se trata de los Bomberos. Esta fecha se celebra debido a la fundación del Primer Cuerpo de Bomberos de México, en el Puerto de Veracruz en 1873.

Esto sirve para visibilizar y reconocer el arduo trabajo y el riesgo que enfrentan los bomberos, ya que son cruciales para salvaguardar vidas.

Las personas que tienen el coraje de arriesgar su vida pertenecen tanto a mujeres como a hombres, lo que significa que pase lo que pase, son eficaces, eficientes y profesionales.

Tienen un gran compromiso donde desarrollan mil habilidades para la prevención, combate y extinción de incendios, servicios de emergencia médica prehospitalaria, rescate, educación ciudadana para la autoprotección, respuesta ante desastres en cualquier sentido: técnico, social, natural, público y/o privado.

