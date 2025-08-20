Series Netflix: ¿cuándo se estrena la temporada 5 de "Emily en París"?; revelan primeras imágenes

Emily en París, una de las series más aclamadas por el público en la plataforma de streaming Netflix, regresa con muchas más aventuras e historias de amor de las que suele afrontar la protagonista.

La popular serie protagonizada por Lily Collins regresa con nuevos escenarios, romances y giros en la trama que prometen mantener a la audiencia enganchada.

Los fanáticos ya están ansiosos por ver muchos más anuncios y avances de esta quinta temporada.

¿Cuándo se estrena la temporada 5 de "Emily en París"?

Por medio de la plataforma X, Netflix compartió las primeras imágenes de la quinta temporada, así como un video que nos muestran a Emily de paseo en Venecia.

Asimismo, se anunció la fecha de estreno de la nueva temporada, la cual será el próximo 18 de diciembre.

¿De qué trata Emily en París?

En la primera temporada podemos ver a Emily, una chica estadounidense que va a trabajar a París donde enfrenta desafíos en su nuevo trabajo, en su vida amorosa y con sus amigos, mientras busca adaptarse a la cultura francesa.

En la segunda y tercera temporada, Emily profundizar su vida en París, enfrentando más desafíos laborales pero ahora en la disputa de decisiones complicadas para elegir en sus relaciones amorosas entre el futuro con Gabriel o su nuevo pretendiente Alfie.

Quinta temporada

