En redes sociales ha surgido una nueva tendencia que ha sorprendido a muchos: los chupones diseñados para adultos.

Estos artículos, que ya se encuentran a la venta en plataformas de comercio electrónico, los cuales generan curiosidad por su función, beneficios y el precio al que se ofrecen.

¿Para qué sirven los chupones para adultos y cuánto cuestan?

De acuerdo con Veleur, la tienda en línea que ofrece estos productos, los chupetes para adultos sirven para aliviar el estrés, brindar consuelo o estimulación sensorial; además de controlar la ansiedad y forman parte de estrategias para afrontar la salud mental.

Lo anterior es similar a lo que los usuarios en Tiktok argumentan, ayuda reducir el estrés, a dormir, dejar de fumar, concentrarse e incluso genera una sensación de seguridad y calma.

No obstante, se menciona que se debe tener en cuenta que el uso prolongado puede causar problemas dentales.

El costo de este artículo puede llegar hasta los 90 dólares (1,600 pesos), y será cuestión de tiempo para que ver si esta tendencia se quedará o se marchará pronto.

