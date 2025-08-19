Harry Potter en HBO Max: lanzan primer vistazo de los hermanos Weasley: ¿quiénes son?

Luego de que HBO Max diera a conocer la nueva serie de Harry Potter, millones de fanáticos esperan tráiler, anuncios y avances de sus protagonistas.

Desde hace unos meses HBO Max viene mostrando en redes sociales todo lo que viene preparando para esta serie.

Asimismo, ya fueron revelados los personajes principales: Harry Potter, Hermione Granger y Ron Weasley.

Muchos usuarios de Tik Tok ya han empezado a compartir vídeos en los que han visto a los actores que interpretan a Harry Potter y Rubeus Hagrid en las calles de Londres durante el rodaje.

HBO Max lanza vistazo a los hermanos Weasley

Recientemente las cuentas oficiales de la plataforma de streaming HBO Max difundieron el primer vistazo a los integrantes de la familia Weasley.

Al parecer esta nueva adaptación ha seguido al pie de la letra con las principales características de sus personajes, y en este caso se conserva el color pelirrojo de esta icónica familia de la saga.

Los actores que interpretarán a cada miembro de esta familia son: Alastair Stout como Ron Weasley, Tristan Harland como Fred Weasley, Gabriel Harland como George Weasley, Ruari Spooner como Percy Weasley y Gracie Cochrane como Ginny Weasley.

¿Quién protagoniza a Harry Potter?

Para esta nueva serie el protagonista de Harry Potter será el actor escoses Dominic McLaughlin con tan solo 11 años de edad.

