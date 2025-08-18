Bella Thorne sorprende a todos al pedirle matrimonio a su novio Mark Emms; momento se vuelve viral en redes

La actriz y modelo estadounidense Bella Thorne se volvió tendencia este fin de semana por compartir en sus redes sociales un video en el que se le ve arrodillándose frente a su pareja, el productor británico Mark Emms, con la finalidad de proponerle matrimonio.

A través de una publicación en Instagram, la también cantante compartió con sus seguidores un momento personal, el pasado 16 de agosto.

"Hace tres años nos conocimos, al año siguiente él me propuso matrimonio, y ahora, un año después, yo también", escribió.

La publicación muestra un escenario romántico y cálido, decorado con velas blancas y rojas, rosas y globos en forma de corazón y con la típica frase "I love you" escrita por todos lados. No obstante, cabe recalcar que anteriormente, el empresario ya había pedido su mano con un asombroso anillo de diamante de talla esmeralda.

La actriz Bella Thorne le propuso matrimonio a su pareja, el productor británico Mark Emms. Foto: Captura de pantalla

Usuarios reaccionan a propuesta de matrimonio de Bella Thorne

Como era de esperarse, los comentarios ante el gesto de la actriz no tardaron en aparecer, abriendo un debate y dividiendo las opiniones en redes sociales, pues mientras unos usuarios felicitaron a la pareja por dar el siguiente paso en su relación, otros criticaron la propuesta con comentarios reprobatorios.

Algunos de los comentarios ante la propuesta de la cantante fueron:

"Ok chicas, no normalicemos esto, ¿de acuerdo?"

"Preferiría tragar vidrio"

"Prefiero que me arranquen las uñas con una tenaza antes de hacer eso".

Sin embargo, también hubieron mensajes positivos como:

"Los comentarios fallaron. Poder femenino, te amo por esto"

"No entiendo por qué todos lo odian. Es lindo"

Ante ello, la ex estrella de Disney respondió de manera divertida en sus historias a los comentarios recibidos: "¡Los comentarios en mi publicación son divertidísimos! Totalmente divididos. La mitad piensa: ‘No normalicemos la propuesta de matrimonio’, y la otra mitad: ‘¡Sí, poder femenino, esto es lo más tierno!’”.

La actriz Bella Thorne le propuso matrimonio a su pareja, el productor británico Mark Emms. Foto: Captura de pantalla

Finalmente, a pesar de las reacciones de sus fanáticos y seguidores, Thorne afirmó que más que una segunda propuesta de compromiso, este gesto se trataba de un acto de reciprocidad y una declaración de amor mutuo.

