Maryfer Centeno analiza reacción de Nodal ante los gritos por Cazzu en Supernova 2025; "nunca lo había visto con miedo”

El pasado domingo 17 de agosto se celebró la primera edición de en el Palacio de los Deportes, en la Ciudad de México.

El evento reunió a streamers, cantantes y figuras del mundo digital, quienes se enfrentaron en el ring bajo un formato deportivo que logró reunir a cerca de 20 mil asistentes.

Este vento de boxeo amateur toma inspiración en La Velada del Año, el evento organizado por Ibai Llanos. Foto: X @supernovaboxing
La jornada estuvo marcada por varios momentos que captaron la atención del público. Entre ellos, destacó la participación especial del cantante Christian Nodal, quien apareció antes del combate entre Mario Bautista y Westcol, generando expectación en el recinto capitalino.

Durante su presentación, el intérprete de “Adiós amor” fue recibido con aplausos, pero también con gritos que hacían referencia a su expareja, la cantante argentina Cazzu, madre de su hija Inti. El público coreó su nombre en repetidas ocasiones, lo que produjo una reacción particular en el artista.

Maryfer Centeno analiza reacción de Nodal ante los gritos por Cazzu en Supernova 2025

Esta situación generó debate en redes sociales, donde usuarios reaccionaron a favor y encontra del comportamiento que tuvo el público. Una de las voces más destacadas fue la de Maryfer Centeno, quien analizó el comportamiento de Nodal a través de un video publicado en su cuenta de TikTok.

En el videoclip, Centeno explicó que el cantante de regional mexicano mostró señales de incomodidad ante los gritos.

“Le gritaron ‘Cazzu’ a Nodal, pero lo relevante es su lenguaje corporal. Yo nunca lo había visto cantar con una expresión de miedo o de angustia”, comentó.

Asimismo, añadió que, en el momento en que Nodal levantó el micrófono para que el público lo acompañara en la interpretación, proyectó una expresión de alivio, como una forma de desviar la atención hacia la interacción colectiva.

"Ha de ser muy angustiante lo que están viviendo personas que viven del aplauso, el artista tiene cierto grado de narcisismo porque ellos viven del aplauso, su ego se alimenta constantemente, más que el de uno", dijo.

#nodal le gritan #cazzu en el supernova

Además, relacionó lo sucedido con una entrevista que Nodal ofreció a la periodista Adela Micha, en la que habló de su separación de Cazzu y del inicio de su relación con la cantante Ángela Aguilar.

"Creo que fueron desafortunadas las palabras que dio en esa entrevista, y aquí están los resultados: le gritaron ‘Cazzu’ en Supernova”, agregó.

