La polémica entrevista de Christian Nodal abrió heridas entre el público, los fans y artistas. A través de internet se viralizó un video de un show en vivo donde Dani Flow, al parecer, se burlaría indirectamente de él.

El intérprete de reguetón mexicano usualmente se caracteriza por sus letras explícitas y su particular humor; sin embargo, al parecer esta vez aprovechó de la situación de Nodal y Ángela Aguilar para solo burlarse.

¿Cómo fue la indirecta de Dani Flow a Christian Nodal?

A través de TikTok se viralizó el video donde Dani Flow interpretó la canción “El Enamorado”. Sin embargo, lo que llamó la atención fueron las imágenes que se proyectaron en las pantallas.

Las imágenes mostradas en el show eran de la boda de Nodal y Ángela Aguilar, pero con una señal de prohibido. Fans relacionaron el video con la cancelación que viven ambos artistas en internet y en plataformas de streaming.

"Eso Angela gracias a ti varios se están haciendo famosos", "Por culpa de Nodal y Ángela Aguilar ya voy a querer al Dani Flow", escribieron los usuarios.

En febrero ambos artistas sostuvieron una polémica debido a que Dani Flow usó una playera con la imagen de Ángela Aguilar y Christian Nodal con la señal de prohibidos.

¿Cómo están cancelando a Christian Nodal y Ángela Aguilar?

En la entrevista con Adela Micha, Nodal compartió detalles sobre fechas y lugares en los que comenzó su relación con Ángela, donde mencionó que su divorcio con Cazzu y su matrimonio con Ángela habrían ocurrido en mayo.

En internet, fans han criticado a los intérpretes de “Dime cómo quieres” por supuestamente haber tenido una romance aún cuando andaba con Cazzu y el casarse rápidamente. También señalaron al artista como infiel por haber dicho que su defecto fue nacer “con el alma bien enamorada”.

En redes sociales, usuarios han hecho diversos comentarios despectivos sobre la relación de los cantantes de regional mexicano y algunos han amenazado con bloquearlos no solo en plataformas sociales, sino también en las de streaming.

Usuarios en internet invitaron a bloquearlos de Spotify, aunque ambos exponentes de la música se mantienen en el top global. La iniciativa aún no ha dejado claro si ha afectado la popularidad de Christian Nodal y sus reproducciones.