“Tu legado rindió frutos”; usuarios de Wplace homenajean en píxeles a Homero Gómez, defensor de la mariposa monarca

El ingeniero agrónomo y defensor de la mariposa monarca, Homero Gómez González, fue homenajeado por miles usuarios mexicanos en la plataforma Wplace bajo consignas como “no nos cortarán las alas”, “tu legado rindió frutos” y “si vamos a hacer algo, hay que hacerlo sin miedo”.

¿Qué es Wplace, el mapa del mundo en el que todos pueden dibujar?

Wplace es una aplicación que permite a los internautas colocar, en tiempo real, píxeles en un mapa de todo el mundo. Es decir, un lienzo colaborativo gigantesco que fomenta la interacción entre sus participantes.

“Cualquiera puede pintar y crear arte en equipo. Cada usuario obtiene una carga de pintura cada 30 segundos. Por eso, si quieres crear una pintura grande, necesitarás la ayuda de otros”, detalla en su sitio oficial.

El ambientalista, en tanto, fue dibujado en el mapa en la localidad de Ocampo, en Michoacán, donde se ubica el santuario de la mariposa monarca.

Usuarios dibujan en Wplace a Homero Gómez, defensor de la mariposa monarca, cerca de Ocampo, en Michoacán. Foto: Captura

“¡Justicia para Homero!”, piden en el homenaje al defensor de la mariposa monarca

En la imagen de Homero Gómez, elaborada a base de píxeles, se observa al hombre con unas alas de mariposa. A su alrededor, de igual forma, usuarios rellenaron el fondo con corazones, para externarle su admiración y respeto.

Además, resaltaron con letras mayúsculas las frases: “¡JUSTICIA PARA HOMERO!” y “GRACIAS X AYUDARME”.

En el mismo estado de Michoacán, entre Angangueo y Las Canoas, se encuentra en proceso un rostro de Homero Gómez más detallado y realista. Las personas, con ganas de ayudar en la elaboración de la imagen, dejaron mensajes como: “gracias, maestro” y “no nos cortarán las alas”.

El ambientalista, quien fue hallado muerto en 2020 a los 50 años, fue considerado como el principal defensor y promotor del cuidado de los bosques y biósfera de la mariposa monarca en el país.

Originario de Ocampo, era encargado de administrar la reserva El Rosario, santuario de mariposas. Desde sus 30 años se convirtió en uno de los activistas más importantes de la comunidad. Como defensor del medio ambiente, se enfrentó a grupos de talamontes que asediaban reservas naturales en la zona boscosa de la Región Oriente.

¿Cómo funciona Wplace?

Wplace combina las funciones de un mapa interactivo con diversas herramientas de dibujo, permitiendo a cada usuario pintar un píxel sobre la localización geográfica que escoja.

Sin embargo, cada participante posee una reserva inicial de píxeles que se regenera de manera gradual. Desde entonces, se han dibujado personajes de anime, álbumes musicales y homenajes a personas reales.

Personajes de la serie “Dragon Ball Z” en “Wplace”. Foto: Captura

Referencias musicales a José José, Los Bukis y Ghost en Wplace. Foto: Captura

