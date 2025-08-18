¿Cuándo llega Frankenstein de Guillermo del Toro a Netflix?; esto es lo que sabemos de su estreno

Netflix presentará próximamente una nueva película dirigida y escrita por el aclamado cineasta Guillermo del Toro.

Esta será una nueva adaptación de “Frankenstein” y es uno de los proyectos más apreciados y personales del cineasta.

Guillermo del Toro es reconocido por su fascinante visión en el cine ya que mezcla fantasía y terror gótico, y en esta ocasión lo demostrará con la novela clásica de Mary Shelley donde confiesa que será una versión aún más emotiva y personal.

Lee también Examen ECOEMS 2025: ¿cuándo y dónde consultar los resultados de ingreso a la UNAM o el IPN?

¿Cuándo llega Frankenstein de Guillermo del Toro a Netflix?

A través de las redes sociales de la plataforma de streaming Netflix publicaron un cartel donde ya nos revelaron que la película de Frankenstein llegará el próximo 7 de noviembre.

Por ello, muchos cinéfilos ya están ansiosos por verla, sin embargo, se especula que habrá un primer estreno en algunos cines en octubre.

Esta nueva versión de Frankenstein se centra en el Dr. Victor Frankenstein, donde desafiando la vida y la muerte, crea a una criatura en un experimento monstruoso. Por tanto, esta creación es una ruina del creador como su trágica obra, teniendo terribles consecuencias al jugar a ser Dios.

También te interesará:

¿Qué se conmemora hoy, 18 de agosto?; estas son las efemérides del lunes

Asesinan a Camilo Ochoa en Morelos; filtran videos del influencer contestando a amenazas en TikTok

Semana del Cine Mexicano 2025; estrenos gratuitos que no te puedes perder en la Cineteca Nacional Chapultepec

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

xmg/aov